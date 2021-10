È Sergio Cavalieri il nuovo rettore di Bergamo: "Dedico questa vittoria a mio papà" - BergamoNews

È Sergio Cavalieri, 52 anni, il nuovo rettore dell’Università di Bergamo. Ha ottenuto, già nel primo giorno di votazioni, la maggioranza richiesta di voti: 207 superando il quorum di 202 e prevalendo sulla collega Caterina Rizzi.

“Sono molto emozionato, non immaginavo di passare al primo turno”. Sono queste le sue prime parole. La felicità è tanta, così come l’emozione per una vittoria che, ci confessa, dedica ad una persona speciale. “Ringrazio tutta la mia famiglia che mi è stata vicino e che mi ha supportato. Il mio pensiero va a mio padre che è mancato quest’anno”.

Il professor Cavalieri viene dalla facoltà di Ingegneria dove è prorettore uscente e succede a Remo Morzenti Pellegrini.

