Covid, a Bergamo 11 casi sui 119 lombardi: ipotesi "richiamo veloce" per i vaccinati Johnson&Johnson - BergamoNews

Sono 11 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 119 in Lombardia a fronte di 32.829 tamponi (lo 0,3% del totale) secondo i dati diffusi lunedì 25 ottobre.

Chi è stato vaccinato con il farmaco monodose Janssen di Johnson&Johnson, presto potrebbe essere chiamato a ricevere una nuova iniezione per potenziare la risposta del sistema immunitario, come riporta il Corriere della Sera. “Il vaccino Johnson&Johnson ha ottenuto l’approvazione da parte delle agenzie regolatorie per una somministrazione monodose – ha detto alla trasmissione tv ‘Che tempo che fa’ Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico —. È di queste ore la notizia che è in corso da parte di Fda (l’americana Food and Drug Administration, ndr) e successivamente anche da parte di Ema (Agenzia europea per i medicinali, ndr), la valutazione della possibilità di somministrare una seconda dose con un vaccino a mRna, che avrebbe anche il vantaggio di generare una risposta immunologica migliore”. Il richiamo per chi è stato protetto con J&J dovrebbe essere calendarizzato ad almeno due mesi dalla prima dose. Ma superare questo limite non minerebbe l’efficacia della protezione. “Appena arriva l’ok saremo veloci”, ha aggiunto Locatelli.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 32.829, totale complessivo: 16.785.752

– i nuovi casi positivi: 119

– in terapia intensiva: 48 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 280 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 34.142 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53 di cui 21 a Milano città;

Bergamo: 11;

Brescia: 12;

Como: 2;

Cremona: 5;

Lecco: 0;

Lodi: 2;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 11;

Pavia: 4;

Sondrio: 1;

Varese: 4.

