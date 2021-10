Bergamo: denunce di reato in crescita del 14%; 11ª in Italia per percosse, 13ª per usura - BergamoNews

Nel primo semestre del 2021 tornano a crescere i crimini in Italia: secondo i dati del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno elaborati dal Sole 24 Ore, le forze di polizia hanno registrato 949.120 denunce, rispetto alle 883.203 dello stesso periodo dello scorso anno e le 1.149.414 del 2019.

A fare un vero e proprio balzo verso l’alto sono stati i reati informatici, oltre 800 al giorno nei primi sei mesi dell’anno: 135.837 le truffe e frodi informatiche denunciate, alle quali si sono aggiunti gli 11.531 delitti informatici.

Entrambi i dati sono superiori sia a quelli pre-pandemia, rispettivamente 106.276 (+28%) e 7.608 (+52%), sia a quelli dello scorso anno, quando se ne erano registrati 113.162 (+20%) e 9.749 (+18%).

Guardando alle classifiche redatte dal Sole 24 Ore, nella categoria “truffe e frodi informatiche” il poco invidiabile primo posto è occupato da Gorizia, con 633 denunce ogni centomila abitanti (881 complessive), seguita da Torino e Belluno, con 606 (rispettivamente 13.651 e 1.224).

Nei “delitti informatici” c’è Mantova al primo posto (480 denunce, 116,8 ogni centomila abitanti), con Brescia (1.349 denunce, 106,4 ogni centomila abitanti) e Savona (245, 89,4 ogni centomila abitanti) a completare il podio.

A livello nazionale risultano in ripresa i furti, crollati nel periodo di lockdown, e le rapine, mentre si confermano in flessione le intrusioni in abitazione. Crescono le violenze sessuali, minacce, percosse e lesioni.

I risultati di Bergamo

Classifica finale

Bergamo è 66esima, con 28.796 denunce in sei mesi: 2.579,4 ogni centomila abitanti. +14% sullo scorso anno.

Danneggiamenti

Bergamo è 35esima, con 4.025 denunce: 360,5 ogni centomila abitanti.

Truffe e frodi informatiche

Bergamo è 92esima, con 3.460 denunce: 309,9 ogni centomila abitanti.

Delitti informatici

Bergamo è 31esima, con 397 denunce: 35,6 ogni centomila abitanti.

Violenze sessuali

Bergamo è 38esima, con 83 denunce: 7,4 ogni centomila abitanti.

Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile

Bergamo è 33esima, con 29 denunce: 2,6 ogni centomila abitanti.

Estorsioni

Bergamo è 66esima, con 134 denunce: 12 ogni centomila abitanti.

Percosse

Bergamo è 11esima, con 334 denunce: 29,9 ogni centomila abitanti.

Minacce

Bergamo è 80esima, con 1.062 denunce: 95,1 ogni centomila abitanti.

Lesioni dolose

Bergamo è 88esima, con 807 denunce: 72,3 ogni centomila abitanti.

Omicidi volontari consumati

Bergamo è 36esima, con 6 denunce: 0,5 ogni centomila abitanti.

Infanticidi

Nessuna denuncia presentata.

Tentati omicidi

Bergamo è 76esima, con 9 denunce: 0,8 ogni centomila abitanti.

Omicidi colposi

Bergamo è 51esima, con 31 denunce: 2,8 ogni centomila abitanti.

Furti

Bergamo è 52esima, con 10.098 denunce: 904,5 ogni centomila abitanti.

Furti con strappo

Bergamo è 36esima, con 132 denunce: 11,8 ogni centomila abitanti.

Furti di motociclo

Bergamo è 34esima, con 118 denunce: 10,6 ogni centomila abitanti.

Furti di autovetture

Bergamo è 38esima, con 464 denunce: 41,6 ogni centomila abitanti.

Furti di ciclomotori

Bergamo è 34esima, con 119 denunce: 10,7 ogni centomila abitanti.

Furti in esercizi commerciali

Bergamo è 50esima, con 791 denunce: 70,9 ogni centomila abitanti.

Furti con destrezza

Bergamo è 51esima, con 640 denunce: 57,3 ogni centomila abitanti.

Furti in abitazione

Bergamo è 57esima, con 1.721 denunce: 154,2 ogni centomila abitanti.

Furti su auto in sosta

Bergamo è 24esima, con 1.565 denunce: 140,2 ogni centomila abitanti.

Rapine

Bergamo è 25esima, con 304 denunce: 27,2 ogni centomila abitanti.

Rapine in abitazione

Bergamo è 61esima, con 22 denunce: 2 ogni centomila abitanti.

Rapine in esercizi commerciali

Bergamo è 35esima, con 49 denunce: 4,4 ogni centomila abitanti.

Rapine in pubblica via

Bergamo è 21esima, con 179 denunce: 16 ogni centomila abitanti.

Rapine in banca

Bergamo è 49esima, con 1 denuncia: 0,1 ogni centomila abitanti.

Rapine in uffici postali Bergamo è 14esima, con 5 denunce: 0,4 ogni centomila abitanti.

Contraffazione di marchi e prodotti industriali

Bergamo è 74esima, con 22 denunce: 2 ogni centomila abitanti.

Contrabbando

Nessuna denuncia presentata.

Incendi

Bergamo è 73esima, con 61 denunce: 5,5 ogni centomila abitanti.

Stupefacenti

Bergamo è 55esima, con 553 denunce: 49,5 ogni centomila abitanti.

Riciclaggio e impiego di denaro

Bergamo è 12esima, con 56 denunce: 5 ogni centomila abitanti.

Usura

Bergamo 13esima, con 10 denunce: 0,9 ogni centomila abitanti.

Associazione di tipo mafioso

Nessuna denuncia presentata.

Associazione per delinquere

Bergamo è 78esima, con 2 denunce: 0,2 ogni centomila abitanti.

Altri delitti

Bergamo è 76esima, con 7.037 denunce: 630,3 ogni centomila abitanti.

