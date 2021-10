Atalanta, che peccato: il pari con l'Udinese lascia l'amaro in bocca - BergamoNews

Bergamo. L’Atalanta getta letteralmente alle ortiche tre punti ormai in tasca e subisce la rimonta in extremis dell’Udinese.

La Dea parte con una formazione largamente rimaneggiata in fase difensiva, dove alle già numerose assenze occorre aggiungere quelle di Demiral che va in tribuna e di Maehle, causa un malore occorsogli nelle ore precedenti al match. Il trio arretrato è così formato da Palomino, de Roon (adattato al ruolo) e Lovato (al sostanziale esordio).

Nonostante quanto sopra e le enormi energie psico fisiche spese a Manchester, è la formazione atalantina a tenere il pallino del gioco, con i friulani intenti solo ad interrompere le offensive nerazzurre e cercare il contropiede.

Anche se il predominio dell’Atalanta è evidente, nel corso del primo tempo le occasioni da rete non arrivano, con l’Udinese che invece, di rimessa, va certamente più vicina alla marcatura dei nostri. Fino a quando, nel finale dei primi 45 minuti, Zapata salta l’uomo e mette dentro una palla che Ilicic da due passi stampa sul palo.

Nella ripresa ci si aspetta l’arrembaggio atalantino. I nerazzurri partono bene con un bel tiro di Ilicic. Qualche minuto dopo l’Atalanta trova il vantaggio con Malinovskyi che carica il sinistro dal limite e in diagonale supera Silvestri. La formazione di Gasperini cerca di mettere nel ghiaccio l’importante risultato, con il mister che vedendo la stanchezza accumularsi nelle gambe dei suoi fa entrare Muriel e Miranchuk al posto di Zapata e Ilicic.

I nuovi entrati non sembrano però in gran forma e non riescono mai a superare la retroguardia bianconera. Koopmeiners rileva un ottimo Pasalic ma l’Udinese sembra voler cercare con maggiore convinzione il pareggio.

La Dea rischia così di capitolare su un contropiede, innescatosi dopo un pasticcio offensivo dei nerazzurri: Lovato sembra porre rimedio toccando indietro per Musso ma prendendo l’estremo difensore argentino in contropiede, solo un prodigioso recupero in tuffo del portiere salva la propria squadra dall’1 a 1.

Sul prosieguo rispetto a questa azione, il direttore di gara espelle Gasperini reo a suo avviso di proteste con lo stesso fischietto di Tivoli.

Ecco però arrivare la beffa quando la gara sembra terminata. Su un calcio d’angolo provocato da Pezzella, Musso sbaglia completamente l’uscita facendosi anticipare da Beto che insacca di testa il gol del pareggio.

Un vero peccato perché, pur di fronte a innumerevoli difficoltà, la formazione atalantina era riuscita a trovare la rete della vittoria ed era davvero ad un passo dalla conquista di ulteriori tre punti. Un mezzo passo falso che lascia davvero l’amaro in bocca ai tifosi atalantini, che stavano già pregustandosi una nuova vittoria dei propri beniamini.

Speriamo che Gasperini riesca a recuperare presto alcuni dei suoi infortunati: credo ne abbia più che mai bisogno.

Ora un nuovo turno infrasettimanale attende i Gasp Boys che mercoledì scenderanno in campo al Ferraris di Genova per affrontare la Sampdoria.

© Riproduzione riservata

