Treviglio, la 4ªF dell'Istituto Weil premiata per il video sulla prevenzione del melanoma - BergamoNews

Treviglio. È la 4° F dell’Istituto Superiore Simone Weil di Treviglio la vincitrice del 3° Premio, nella sezione delle scuole secondarie superiori, del V Concorso Il Sole per Amico, l’iniziativa di IMI – Intergruppo Melanoma Italiano rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori della pelle avviata alla luce del Protocollo d’Intesa siglato tra IMI ed il Ministero dell’Istruzione (MI) – Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento scolastico.

Il video “Il Sole è nostro amico, dobbiamo solo proteggerci” è stato ideato, disegnato e montato da Alessandro Menotti della 4a F e con un’animazione efficace spiega l’importanza della crema solare, degli occhiali e del capello dai raggi del sole per proteggere la pelle e prevenire i tumori e, in particolare, i melanomi.

Apri la mente e proteggi la pelle. È questo il messaggio, che i tutti i partecipanti al Concorso Il Sole per amico – per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 -hanno recitato, interpretato, disegnato e tanto altro perché prevenire il melanoma, tumore maligno aggressivo della pelle, è molto meglio che curarlo.

Nove filmati che raccontano con il linguaggio tipico delle tre fasce di età il rapporto con il sole, l’abbronzatura e le scottature. Dei veri e propri spot con musiche, testi, disegni e cortometraggi, nei quali il messaggio di prevenzione è veicolato in modo efficace, semplice e diretto, che coinvolge oltre che i bambini ed i ragazzi anche le loro famiglie.

Dalle filastrocche dei più piccini alle musiche con i testi Rap dei più grandi, che hanno creato, in certi casi, anche dei veri e propri slogan, come ‘Apri la tua mente e proteggi la tua pelle!’ o degli spot.

Il Covid non ha fermato la Campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori della pelle, giunta alla 5° edizione del Concorso al quale, ogni anno, partecipano sempre un maggior numero di scuole su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, le continue chiusure delle scuole, a causa della pandemia, e la didattica a distanza ha fatto sì che la data di consegna dei lavori sia slittata di un anno ciò ha avuto come conseguenza che i partecipanti della scorsa edizione saranno premiati quest’anno.

Nove i vincitori selezionati dalla Commissione di valutazione formata da rappresentanti dell’IMI e del MI: 3 per la scuola primaria, 3 per la secondaria di I grado e 3 per la secondaria di II grado. Ai primi classificati IMI dona 2.500 euro, ai secondi 1.500 euro e ai terzi 1.000 euro.

“Il nostro obiettivo – spiega Ignazio Stanganelli, presidente IMI, direttore della Skin Cancer Unit IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumore e professore associato dell’Università di Parma – è la prevenzione primaria. Intendiamo sensibilizzare le nuove generazioni affinché adottino, consapevolmente, corretti comportamenti quando ci si espone alle radiazioni ultraviolette, sia naturali, come i raggi solari, che artificiali, come lampade e lettini solari. È la prima arma che abbiamo a disposizione per ridurre l’incidenza del melanoma. Se già da bambini si impara ad usare le creme solari, maglietta, cappello e occhiali e ad evitare di prendere il sole tra mezzogiorno e le tre del pomeriggio, diventando questi comportamenti parte del nostro modo di agire, anche da adulti e ‘ci salveranno la pelle’.”

Secondo gli ultimi dati AIRTUM (Associazione italiana registri tumori) in Italia il melanoma è al terzo posto nelle donne e al secondo negli uomini con meno di 50 anni. Le ustioni solari ripetute nel tempo in età pediatrica e adolescenziale, in particolare in soggetti a carnagione chiara con numerosi nevi e geneticamente predisposti, sono un fattore di rischio che a decenni di distanza possono portare allo sviluppo di tumori della pelle maligni.

Nell’annunciare i vincitori, che saranno premiati durante una Cerimonia alla riapertura delle scuole a settembre, IMI e il Ministero dell’Istruzione ricordano che è già stato indetto il Concorso Il Sole per amico anche per l’anno scolastico 2021-2022.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!