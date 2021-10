Lavori di asfaltatura, chiude per una notte il casello di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Chiusura programmata per il casello di Bergamo, solo per chi proviene da Milano, nella serata di mercoledì 27 ottobre fino alle prime ore del mattino di giovedì.

Per consentire lavori di pavimentazione, che saranno svolto in orario notturno, società Autostrade ha infatti deciso di impedire agli automobilisti che viaggiano da Milano in direzione Brescia, di poter usufruire dell’uscita cittadina, dalle 21 alle 5.

Per chi proviene da Milano ed è diretto a Bergamo, l’uscita consigliata è quella di Dalmine.

