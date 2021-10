Cuori, The legend of Tarzan o Jack Frost? La tv del 24 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 24 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Cuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Padri e figli” e “Inutili bugie”.

Nel primo, in ospedale tutti attendono con ansia la visita del Vescovo, il cui parere positivo potrebbe sbloccare importanti fondi per il trapianto di cuore. Tutto deve filare liscio, ma l’arrivo in ospedale di una giovane paziente, Rosa, porta tensione tra Alberto, che vuole operarla, e Delia che si oppone…

Nel secondo, le condizioni di Rosa si sono stabilizzate, ma il suo cuore è tutt’altro che fuori pericolo. Mosca dà a Delia quarantotto ore per trovare una soluzione, altrimenti prenderà la questione nelle proprie mani. Nel frattempo Rosa scompare e bisogna ritrovarla in fretta, perché le sue condizioni potrebbero precipitare.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tale padre, tale figlia”: la figlia di Sam scompare e tutta la squadra si mobilita per cercarla. Mentre Eric torna operativo al Quartier Generale, Kensi e Deeks sono ad un punto di svolta della loro longeva relazione sentimentale…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “The legend of Tarzan”; su Rai4 alle 21.20 “Doppia colpa”; su La5 alle 21.05 “Jack Frost”; e su Iris alle 20.55 “Cape Fear – Il promontorio della paura”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, con il doc “S.O.S. Tartarughe” vedremo gli effetti del riscaldamento globale su questa specie protetta. Subito dopo, Luigi Maria Perotti ci porterà nella città ideale: Urbino. Poggiata su un colle che separa le Marche dalla Romagna, Urbino ha i contorni di un posto che sembra quasi non esistere.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Shameless”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!