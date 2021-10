Atalanta-Udinese, Gasp perde Maehle e lancia Pezzella: davanti Ilicic con Zapata - BergamoNews

Bergamo. Non bastassero le assenze per infortunio, Gian Piero Gasperini per la sfida con l’Udinese perde anche Joakim Mæhle per influenza.

In un inedito undici iniziale, quindi, trova spazio anche Giuseppe Pezzella, largo a sinistra con Zappacosta chiamato agli straordinari sulla corsia opposta: linea difensiva con de Roon di nuovo adattato, Palomino e Lovato, Pasalic e Freuler a comporre la cerniera centrale.

Zapata guida l’attacco, supportato da Ilicic e non Muriel, con Malinovskyi alle loro spalle.

L’Udinese schiera il gigante Beto in attacco, affiancato da Pussetto e Molina: centrocampo muscolare con Walace e Makengo, la velocità di Udogie e Stryger Larsen sulle fasce. Davanti a Silvestri il collaudato terzetto Becao-Nuytinck-Samir.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; de Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Pezzella; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Udogie; Molina, Beto, Pussetto. Allenatore: Gotti.

