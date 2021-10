A Treviglio c'è un Museo della scienza perfetto per i bambini - BergamoNews

Grazie alla mamma di una compagna, Greta domenica pomeriggio è andata al Museo della scienza di Treviglio, Explorazione. Insieme a due sue compagne di classe, si è divertita attraverso le varie postazioni di attività proposte dal museo.

Io non ero presente, le ha gentilmente accompagnate l’altra mamma e visualizzando le foto inviate del pomeriggio trascorso, ma soprattutto grazie ai racconti di Greta, ho capito che questo museo merita una visita.

Il percorso da seguire è improntato sui bambini e riesce ad incuriosirli dall’inizio alla fine. Il museo è aperto, da lunedì a venerdì, per le scuole. Per le famiglie la domenica dalle 15 alle 18 solo su prenotazione.

Il museo fa parte del Sistema Museale TreviglioMusei ed è nato per la diffusione del sapere scientifico. La visita si basa su un itinerario di oltre 60 postazioni interattive e tra giochi di specchi, ombre, fulmini, esperimenti di ogni tipo, i bambini ne rimangono affascinati. Greta è stata particolarmente colpita dall’insetto stecco che ha potuto tenere sulla mano.

Lo spazio è ampio, luminoso, moderno e piacevole. Una bella gita da organizzare.

Per concludere degnamente la domenica, sono state portate a mangiare un gelato tutte insieme. A casa, durante la cena, Greta ci ha raccontato tantissime cose con entusiasmo e di conseguenza noi eravamo contenti per lei, ma suo fratello era un pò risentito di non aver partecipato, per cui dovrò proprio portarlo.

© Riproduzione riservata

