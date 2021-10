Tu si que vales, La bella e la bestia o Agente 007? La tv del 23 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 23 ottobre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Canale5 alle 21.20 proporrà “Tu si que vales”.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Il padre di Hondo, dopo tanti anni, ancora non si rassegna che il figlio sia diventato agente di Polizia. Intanto, viene scoperta una cellula terroristica legata al nipote di El Diablo….

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Agente 007 – Una cascata di diamanti”; su Italia1 alle 21.25 “La bella e la bestia”; su Rai4 alle 21.20 “Cop Car”; su Iris alle 21.10 “Red dragon” e su Italia2 alle 21.10 “Il villaggio dei dannati”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Le donne”. Franca Valeri, in questo one-woman show del 1993, ripercorre la vasta galleria dei suoi personaggi femminili, cavalli di battaglia e vere e proprie cartine di tornasole dei mutamenti e delle contraddizioni che hanno costellato il percorso di emancipazione.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Smascherato”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

