Sci: Mikaela Shiffrin vince il gigante di Soelden, primi punti stagionali per Sofia Goggia - BergamoNews

Il Rettenbach è un giudice inappellabile per coloro che puntano a vincere la Coppa del Mondo di sci alpino. Chiamato ogni anno ad ospitare il primo appuntamento stagionale, il celebre ghiacciaio tirolese ha emesso i suoi verdetti consegnando il primo successo nelle mani di Mikaela Shiffrin.

Accompagnata dall’entusiasmo del pubblico austriaco (tornato sugli spalti dopo oltre un anno di attesa), l’americana si è infatti aggiudicata lo slalom gigante di Soelden lanciando un importante segnale iniziando così nel migliore dei modi la rincorsa alla seconda sfera di cristallo. In attesa di vederla all’opera alle Olimpiadi in tutte e cinque le discipline, l’americana ha avuto la meglio sulla svizzera Lara Gut-Berhami al termine di un acceso duello deciso per soli trentasei centesimi.

Alla settantesima vittoria in carriera, l’americana ha impressionato i tifosi e tecnici per la precisione e la leggerezza espressa nella sciata, elementi che le hanno consentito di scavalcare l’elvetica al termine della seconda manche. Terza piazza per Petra Vhlova che, come nel 2020, ha completato la propria rimonta con il podio lasciandosi alle spalle la padrona di casa Katharina Liensberger.

Inizio di stagione complesso per Sofia Goggia che, nonostante il grande lavoro estivo, non è riuscita a trovare le giuste sensazioni fra le porte larghe terminando la prova in sedicesima posizione.

Ancora emozionata per la decisione del CONI di assegnarle il ruolo di portabandiera alle prossime Olimpiadi Invernali, la finanziera orobica non ha mostrato i tanto attesi progressi faticando fra le insidie proposte dall’americano Mike Day. La voglia di aggredire la pista non ha infatti pagato costringendo la portacolori delle Fiamme Gialle a porre grande attenzione in particolare sul muro centrale dove ha accumulato gran parte dello svantaggio.

Particolarmente veloce nell’ultima fase del tracciato, la campionessa olimpica ha concluso la prima manche con 1’97” di ritardo da Lara Gut-Behrami ottenendo così il ventiduesimo tempo parziale. La delusione della discesa inaugurale ha scosso Goggia che ha provato immediatamente a riscattarsi usufruendo delle condizioni favorevoli createsi con l’inversione dei trenta.

Capace di cambiare completamente atteggiamento, la fuoriclasse tricolore ha osato maggiormente commettendo alcune piccole imprecisioni che non le hanno impedito di risalire la graduatoria e guadagnare punti importanti. A livello tricolore subito fuori Marta Bassino che si è fatta sorprendere da una spigolata all’uscita del primo muro. Il cambio di luce non ha aiutato la detentrice della sfera di cristallo che nei primi intermedi è riuscita a rimanere in scia delle prime, pagando a caro prezzo una piccola sbavatura nel raccordo con il tratto pianeggiante.

Giornata no anche per Federica Brignone che non è riuscita a terminare la gara dopo aver faticato nella prima parte della kermesse. Chiamata a fare la differenza nei settori più rapidi, la valdostana ha mostrato ancora una volta la tendenza di rimanere eccessivamente in curva perdendo così preziosi centesimi dalle avversarie e chiudendo così la prima manche con oltre un secondo e mezzo di distacco dalla vetta. Rappresentante dei Carabinieri non si è ritrovata nella seconda discesa impattando con un palo in vista dello striscione d’arrivo andando in rotazione e non riuscendo a rimanere all’interno del tracciato. In campo orobico esordio da rivedere per Roberta Midali che ha dovuto alzare bandiera bianca dopo poche porte, mentre Ilaria Ghisalberti si è dovuta accontentare del quarantaquattresimo posto assoluto.

In attesa di poter ritrovare il giusto feeling con la specialità, Sofia Goggia sposterà la propria attenzione verso l’unico parallelo stagionale in programma il prossimo 13 novembre a Lech/Zurs.

© Riproduzione riservata

