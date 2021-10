Per Atalanta-Udinese convocato anche Demiral - BergamoNews

Merih Demiral è convocato per Atalanta-Udinese, partita valida per la 9a giornata di andata di Serie A e in programma domenica 24 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo, alle 12,30.

La sorpresa è appunto il forte difensore turco, che aveva dovuto rinunciare per infortunio al secondo tempo di Manchester United-Atalanta. Demiral aveva tra l’altro realizzato di testa, su angolo di Koopmeiners, il secondo gol per l’Atalanta e già allora, al 28′, aveva continuato a giocare zoppicando e stringendo i denti. L’infortunio si è rivelato evidentemente meno grave del previsto: elongazione del flessore della coscia destra, ma anche il recupero è molto più veloce di quanto si potesse immaginare.

Poi deciderà Gasperini se schierare Demiral assieme a De Roon e Palomino come a Manchester oppure se tenerlo in panchina a disposizione, per non rischiarlo e averlo comunque disponibile per mercoledì, quando a Genova l’Atalanta affronterà la Sampdoria.

Non ci sono altre sorprese tra i convocati nerazzurri, le assenze sono quelle delle ultime settimane, cioè Hateboer, Gosens, Pessina e Djimsiti.

Per quanto riguarda l’Udinese, due assenze pesanti: Pereyra squalificato e Deulofeu indisponibile per infortunio, mentre recuperano Success e Nestorovski.

Tra gli ex della partita, nell’Atalanta il portiere Juan Musso e nell’Udinese il direttore generale Pierpaolo Marino.

