Mondiali di ciclismo su pista, bronzo per Elisa Balsamo nell'omnium femminile - BergamoNews

I fantasmi delle Olimpiadi sembrano ormai lontani per Elisa Balsamo. La doppia caduta subita a Tokyo non ha minato la fiducia dell’azzurra la quale ha dimostrato di esser l’astro nascente del ciclismo su pista internazionale.

La conferma di questi progressi è arrivata nel corso della terza giornata dei Mondiali che ha visto la la portacolori della Valcar-Travel cogliere la medaglia di bronzo nell’omnium vinto dall’inglese Katie Archibald. Reduce dal titolo iridato su strada, la cuneese di stanza a Sarnico ha sfruttato l’entusiasmo creatosi all’interno della Nazionale completando nel migliore dei modi la propria stagione.

Nonostante la fatica accumulata nell’inseguimento a squadre, la 23enne piemontese ha saputo difendersi al meglio nello scratch e nella tempo race attestandosi attestandosi a ridosso della vetta della classifica. Costretta a rincorrere Archibald (a segno nelle prime tre prove), la rappresentante del team di Bottanuco ha costruito il proprio capolavoro nell’eliminazione ponendo grande attenzione alle dirette avversarie e tagliando il traguardo alle spalle soltanto della britannica.

Chiamata a gestire al meglio la seconda posizione parziale, la fuoriclasse tricolore ha interpretato con arguzia la corsa a punti vincendo uno degli sprint in programma e non perdendo mai d’occhio la francese Clara Copponi e la belga Maria Martins. L’attacco promosso dalla danese Amalie Dideriksen e dalla belga Lotte Kopecky a dodici tornate dalla conclusione ha scombussolato i piani di Balsamo che non è riuscita a rispondere all’allungo delle due atlete.

In grado di conquistare un giro, Kopecky ha così scavalcato per soli tre punti la ciclista allenata da Davide Arzeni che si è vista sfuggire all’improvviso una piazza d’onore ormai in cassaforte.

“Per me era importante tornare in pista dopo la caduta delle Olimpiadi. Non è facile per un atleta dimenticare le scivolate. Dopo di allora mi sono concentrata come meglio ho potuto sulla strada, ma era importante tornare anche a girare su un tondino – ha spiegato Balsamo nel dopo-gara -. Oggi ho dimostrato a me stessa che quell’episodio è ormai alle spalle. Ci tenevo ad una medaglia in questa specialità. È una disciplina che mi piace. Siamo alla fine di una stagione lunga e faticosa. Va bene così”.

Niente finale invece per l’alfiere del Team Colpack-Ballan che si è dovuto accontentare della nona posizione il chilometro da fermo terminando le proprie fatiche in 1’01”281.

“Il mio obiettivo a questi Mondiali era quello di migliorarmi. La pista non aiutava e nonostante tutto, alla mia prima esperienza, ho chiuso tra i primi dieci. La disciplina mi piace; sicuramente ci proverò ancora”.

