Mele, caldarroste e risotto: a Piazza Brembana è Festa in tavola - BergamoNews

Piazza Brembana. Terzo appuntamento domenica 24 ottobre per il “tour” autunnale legato ai prodotti tipici, nel quale l’Associazione Frutticoltori Agricoltori Val Brembana propone le proprie pregiate mele, unitamente ad altre eccellenze dell’enogastronomia locale.

Il nuovo appuntamento è in programma a Piazza Brembana dalle 10 alle 17 ed è organizzato in collaborazione con l’accademia Calcio Alta Val Brembana. Negli spazi messi a disposizione da Alter Ego Garden in via F.lli Calvi (zona quattro strade) saranno allestiti mercatini con Mele Val Brembana, grazie allo stand AFAVB con i volontari disponibili a presentare anche le attività legate alla frutticultura sviluppate in tutta la Val Brembana, a cominciare dal Campo Scuola “Arcobaleno delle Mele” allestito dal 2012 a Moio de’ Calvi.

Oltre alle mele, i visitatori potranno trovare come detto anche i prodotti di altre realtà vallari, nell’intento sinergico di promuovere il territorio in questa fase di ripresa. Ci sarà anche la possibilità di pranzare (prenotazione obbligatoria al 349.7857973) con un gustosissimo risotto con mele renetta Val Brembana, Bitto Storico e mirepoix (un particolare tipo di taglio) di zucchine preparato in collaborazione con la gastronomia Pasticci & Capricci. Nel pomeriggio a partire dalle 13.30 momento di festa dedicato a famiglie e bambini, con caldarroste, vin brulé, gonfiabili, frittelle e crepes alla nutella.

