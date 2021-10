Decolla la stagione invernale dei voli: da Bergamo verso 114 destinazioni in 39 Paesi - BergamoNews

Bergamo. L’orario dei voli invernali, che entra in vigore domenica 31 ottobre 2021, presenta all’aeroporto di Milano Bergamo il network di collegamenti più ampio di sempre, con un totale di 114 destinazioni in 39 Paesi.

Un’offerta che riflette la fiducia riposta dalle compagnie aeree, 16 quelle che operano voli di linea da Milano Bergamo nella stagione winter, nella continuità del trend di ripresa del traffico in atto sullo scalo, dove è stata superata la quota del 70% del movimento passeggeri rispetto al 2019.

A contribuire all’ulteriore recupero sarà l’apertura delle prime 8 nuove rotte, in coincidenza con l’avvio dell’orario invernale. Le prime quattro domenica 31 ottobre, quando Ryanair inaugurerà i voli per Düsseldorf Weeze, Helsinki e Birmingham, mentre easyJet avvierà il collegamento con Londra Gatwick, importante hub di connessione sia con la city e le destinazioni del Regno Unito, sia con il network internazionale dello scalo londinese.

Il 1° novembre Ryanair introdurrà altre due rotte: Liverpool, da sempre una delle città più attrattive del Regno Unito; Tolosa, capoluogo dell’Occitania in Francia, nota come Città Rosa per il colore dominante degli antichi edifici e sede di importanti presidi industriali. Il 2 novembre, insieme al volo Ryanair per Stoccolma Arlanda, si inaugura il collegamento con l’aeroporto di Parigi Orly, operato da Vueling, che consentirà di potenziare ulteriormente l’offerta per la capitale francese all’aeroporto di Milano Bergamo, già servito dai voli easyJet per Parigi Charles de Gaulle e Ryanair per Parigi Beauvais.

A completare le novità della stagione invernale da Milano Bergamo l’arrivo di Eurowings che dal 4 novembre volerà sull’aeroporto principale di Düsseldorf, hub del gruppo Lufthansa di

cui la compagnia aerea fa parte. La destinazione di Düsseldorf, una delle mete principali del mondo economico e finanziario, è stata riscoperta anche in forma di city break.

Si passa poi al 3 dicembre, quando è previsto l’avvio del volo Ryanair per Banja Luka, l’accogliente città monumentale della Bosnia Erzegovina, situata a 159 km da Sarajevo.

Il 5 gennaio 2022 ci sarà l’esordio a Milano Bergamo della nuova compagnia aerea norvegese Flyr, che opererà il collegamento con l’aeroporto di Oslo-Gardermoen.

