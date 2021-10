"Raccogliamo 100 mozziconi": sabato l'iniziativa - BergamoNews

Bergamo. Le associazioni promotrici Amici delle Mura di Bergamo, CAI Bergamo, A.RI.BI., UCAI Bergamo, Circolo Artistico G. Greppi hanno programmato per sabato 23 ottobre la giornata della raccolta dei mozziconi di sigarette e hanno cercato di coinvolgere tutte le associazioni e i gruppi social per diffondere l’invito anche tramite gli strumenti informatici di condivisione delle idee.

Non stiamo a dilungarci sul fatto conosciuto che i mozziconi di sigarette sono altamente inquinanti e vengono dispersi in grande quantità anche nei luoghi più ameni, dove ad esempio ci si siede per ammirare il paesaggio, ma piuttosto l’intento che ci accomuna è quello di far porre attenzione sulle piccole cose e sui piccoli gesti che possiamo operare, come fossero rosario, mantra, japamala, misbaha. Un gesto ripetuto cento volte nel raccogliere 100 mozziconi di sigaretta si imprimerà nella mente degli italiani.

Perciò invitano tutti in Italia dai 10 anni agli 80 anni a questa funzione per il rispetto del suolo che ci accoglie: “Ovunque noi ci troviamo in questo sabato 23 ottobre 2021 faremo questo servizio”.

Il presidente del CAI di Bergamo ha fatto notare che chi si trova in montagna farebbe meglio a raccogliere i fazzoletti di carta (con le pinze o con i guanti) che sono le cose più visibili e impattanti, disperse lungo i sentieri nei luoghi montani.

I pescatori che sono in mare o sui laghi possono invece raccogliere dall’acqua la plastica.

Porre attenzione sulle piccole cose che possiamo fare aiuta a crescere e a sposare successivamente imprese più complesse.

Questa giornata non è una giornata da vivere in comunità, ma un raccoglimento individuale, sapendo che altri pongono attenzione sullo stesso fine, a prescindere da religione, appartenenza politica, nazionalità, concorrenza culturale.

L’invito è: ti trovi in Italia aderisci all’invito, sei italiano e ti trovi all’estero aderisci all’invito e pulisci dove ti trovi.

