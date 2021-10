In rete l'autunno in Conca Fiorita dà i suoi frutti… perché l'unione fa la forza - BergamoNews

Bergamo. I colori vivaci dell’autunno tingono il quartiere come le energie in circolo tessono relazioni che fra le persone che lo vivono… galeotta è la giovane rete di quartiere della Conca Fiorita, dove in questi anni, sono nate belle collaborazioni fra le realtà singole del territorio.

In due anni si è imparato a mettere in compartecipazione gli spazi del quartiere, della scuola, dell’oratorio e dell’istituto Sacro Cuore sempre accogliente nei confronti di grandi e piccoli, oltre che alle iniziative di associazioni e comitati di quartiere.

Sempre dalla rete di quartiere è nata a giugno, proprio dopo il lockdown “Conca Fiorita Associazione di Promozione Sociale”, l’associazione di cittadine e cittadini che hanno il desiderio di creare più coesione fra le persone che vivono il territorio. Grazie alla collaborazione con le suore e don Giuseppe, il giardino, le sale e la palestra del Sacro Cuore da questa estate ospitano corsi di yoga estivi ed invernali, incontri di psicologia, corsi di cucito base ed avanzato, avvalendosi di professionisti residenti nel quartiere che hanno sposato l’idea di costruire comunità in Conca Fiorita. Da cosa nasce cosa, al punto che diversi commercianti del quartiere supportano le attività di volontariato come possono. Fin dall’esperienza della Festa in strada di via Crescenzi del settembre 2019, offrono alimenti, donano prodotti , fanno da sponsor alle attività.

Il cuore grande di chi condivide valori e progetti, si è visto anche in Mattia Lazzaroni, titolare della Birreria con Cucina Fuori Gioco di fronte alla curva sud del Gewiss Stadio, che da giugno ha lasciato in uso temporaneo all’associazione Conca Fiorita Aps, la vecchia edicola di via Crescenzi.

L’associazione l’ha ripulita, ridipinta e percependola come l’ombelico della Conca fiorita la apre periodicamente per momenti di lettura, pomeriggi dedicati al baratto dei libri e giochi per i bambini.

Le attività svolte vogliono proporre azioni concrete per sensibilizzare adulti e minori al riciclo ed all’economia circolare. Ridurre gli sprechi, significa contribuire alla diminuzione delle emissioni dei gas serra che causano il cambiamento climatico. Non sono i giovani di Greta Thumberg ma cittadine e cittadini dalla mezza età in su che non escludono collaborazioni o sostegno ad attività proposte dai ragazzi e dalle ragazze del quartiere.

Le attività imminenti che si svolgeranno nel quartiere seguono la stagionalità, per sabato 23 ottobre dalle 14,30 all’EcoEdicola di via Crescenzi, nominata così per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente attraverso azioni concrete di solidarietà ed all’economia circolare, si svolgerà il primo Mercatino dell’Usato del quartiere.

Domenica pomeriggio 31 ottobre sarà dedicato ai Racconti con brivido, dove lettori grandi e piccoli leggeranno Storie di Paura per non aver paura! Scaveranno la zucca di Halloween e costruiranno maschere con materiali di riciclo.

A metà novembre “Conca Fiorita Aps” in collaborazione con la Parrocchia Santa Teresa di Lisiuex organizzerà la castagnata in oratorio con un secondo mercatino dell’ usato per approdare alle imminenti iniziative natalizie!

Per ora ci fermiamo qui, ma tenete d’occhio la bacheca dell’Ecoedicola di via Crescenzi, in Natale è in arrivo!

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!