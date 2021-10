Goggia e Moioli portabandiera per gli azzurri alle Olimpiadi di Pechino 2022 - BergamoNews

Goggia – Moioli: doppietta bergamasca alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Sofia Goggia, campionessa olimpica della discesa libera a Pyeongchang 2018, sarà infatti portabandiera azzurra alle prossime Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Mentre Michela Moioli, anche lei medaglia d’oro a Pyeongchang, sarà la portabandiera per la cerimonia di chiusura

A designarle, all’unanimità, su proposta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, la Giunta nazionale tenutasi venerdì mattina a Palazzo del Foro Italico.

Ed è già festa grande in casa Fiamme Gialle, poco dopo l’ufficializzazione della notizia che sarà l’Appuntato della Guardia di Finanza Sofia Goggia il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino del prossimo febbraio.

La campionessa bergamasca, primo oro Olimpico femminile dello sci azzurro in discesa libera a PyeongChang 2018, un argento (in supergigante ad Are 2019) ed un bronzo (in gigante a St. Moritz 2017) ai Campionati Mondiali, due Coppe del Mondo di discesa libera (2017/18 e 2020/21), 31 podi in Coppa del Mondo, di cui 11 vittorie, ha reso tutta la famiglia gialloverde, ancora una volta, orgogliosa di essere da lei rappresentata.

Sofia infatti ha da sempre fortemente incarnato, anche pubblicamente, molti dei valori che caratterizzano il Corpo, a partire dal “Nec Recisa Recedit”, motto della Guardia di Finanza, da lei più volte citato come mantra che l’ha ispirata nei tanti momenti difficili della sua carriera. Capacità di rialzarsi, non solo fisicamente, dopo ogni infortunio, resilienza, spirito agonistico e straordinaria professionalità, puntiglio nella cura di ogni particolare del suo lavoro, sono le caratteristiche cha hanno portato la Goggia a tagliare i suoi prestigiosi traguardi, cui oggi si aggiunge quello di rappresentare l’intero Paese ai Giochi Olimpici invernali di Pechino.

E tutte le Fiamme Gialle, oggi, hanno un motivo in più per essere fieri di lei.

