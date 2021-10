Fondi per investimenti in macchinari e tecnologie per le PMI - BergamoNews

“L’attribuzione di ulteriori 300 milioni di euro di fondi alla Nuova Sabatini da parte del ministero dello Sviluppo Economico va sicuramente nella direzione auspicata dalla nostra organizzazione ai diversi livelli territoriali e deve essere letta como un concreto segnale di attenzione verso le esigenze delle piccole e medie imprese”: così si è espresso Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, riguardo allo stanziamento di ulteriori risorse da parte dell’esecutivo in materia di agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese pronte ad investire in macchinari, tecnologie e beni strumentali per far crescere la propria attività nel quadro di una strategia generale di ripresa economica.

“In un contesto socio-economico post pandemia in cui risulta imprescindibile stimolare processi di crescita sostenibile – osserva il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo – il comparto del contoterzismo agrario ha manifestato la propria disponibilità a promuovere un ciclo virtuoso di investimenti basati su tecnologie rispettose dell’ambiente. Nello stesso tempo, la categoria ribadisce con fermezza la necessità di non perdere l’occasione della prossima programmazione UE in vista di un inserimento a pieno titolo degli imprenditori agromeccanici tra i potenziali beneficiari dei fondi europei per il settore primario. Si darebbe così soluzione ad una questione che si trascina da tempo, generando un forte impulso per la crescita dell’agricoltura in tutto il paese”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!