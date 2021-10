Con Demiral infortunato Gasperini pensa alle alternative Lovato e Scalvini per l'Udinese - BergamoNews

La sfida di Champions League al Teatro dei Sogni contro il Manchester United, oltre ad aver lasciato l’amaro in bocca per la sconfitta subita in rimonta, ha portato in eredità l’ennesimo problema fisico per un giocatore dell’Atalanta. Agli infortuni di Hateboer, Djimsiti, Toloi, Pessina e Gosens si è aggiunto Demiral che è stato costretto a lasciare il campo a inizio secondo tempo.

Il difensore turco è stato uno dei migliori in campo nella prima frazione all’Old Trafford, ha offerto una prestazione da applausi al centro della retroguardia senza sbagliare un intervento e contenendo con una tranquillità impressionante il talento di Cristiano Ronaldo. La rete segnata alla mezz’ora di gioco circa con uno stacco imperioso di testa sull’assist di Koopmeiners ha impreziosito la sua performance ed è valsa il momentaneo 0-2.

Demiral che stava già lamentando un problema alla coscia destra da qualche minuto è riuscito a proseguire fino al rientro delle squadre negli spogliatoi ma poi ha dovuto issare bandiera bianca cedendo il posto a Lovato. Il numero 28 sicuramente non potrà prendere parte alla prossima sfida in programma domenica alle 12.30.

Per il match casalingo contro l’Udinese Gasperini perde quindi un altro protagonista nel pacchetto arretrato atalantino. Con il lungodegente Hateboer ancora ai box per una frattura al piede sinistro, Djimsiti fuori un mese per una frattura dell’avambraccio, Gosens out sessanta giorni per uno strappo, Toloi fermo per una distrazione all’adduttore e Pessina costretto al forfait fino a dicembre per una lesione al flessore, il tecnico di Grugliasco dovrà rinunciare anche a Demiral facendo di necessità virtù.

Un’alternativa che potrebbe adottare l’allenatore nerazzurro è lo schieramento di Lovato a completare il reparto insieme a De Roon e Palomino. Il classe 2000 all’esordio in Champions League ha dimostrato nel match contro lo United di non essere ancora pronto per determinati palcoscenici però di fronte a una formazione meno attrezzata potrebbe ben figurare. L’altra opzione è l’utilizzo del giovane Scalvini, il giovane nato nel 2003 è un prodotto del vivaio bergamasco e ha una grande voglia di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!