Stupore ed emozione: a Forme si premiano i migliori formaggi e casari - BergamoNews

Bergamo. È l’atto finale dell’edizione 2021, chiusura del cerchio di un percorso che ha seguito il filo rosso dell’innovazione sostenibile: Forme e Bergamo ospitano la terza edizione del concorso nazionale “Stupore ed emozione”, in partnership con l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.

Un concorso caseario riservato sia ai formaggi propriamente detti, sia alle specialità lattiche provenienti da tutta Italia: a pasta molle, semidura, dura, a pasta filata ed erborinata, di latte vaccino, caprino, ovino, bufalino o misto.

Dopo una preselezione che si svolgerà sabato 23 ottobre dalle 9 alle 16 all’Istituto Superiore Professionale Alberghiero di San Pellegrino Terme, i prodotti finalisti saranno giudicati nella mattinata di domenica a Palazzo Terzi da una giuria di esperti del settore.

Dalle 16 alle 17.15, nella Sala Giuristi di Palazzo del Podestà, si terranno infine le premiazioni per le due categorie in gara: “Oltre il formaggio”, dedicata ai migliori prodotti caseari elaborati, e “Il Casaro d’Oro”, che premierà le Denominazioni d’Origine, i prodotti storici e i produttori.

In chiusura, Bergamo sarà riconosciuta “Città del Formaggio Onaf 2021”, in quanto sede di produzioni casearie identitarie, economicamente e culturalmente riconosciute: la targa sarà consegnata al sindaco Giorgio Gori.

“Per noi il concorso è un piccolo movimento, perché raggruppa centinaia di formaggi che si sottopongono a valutazione, ma solleva anche argomenti molto attuali sulla caseificazione – spiega Francesco Maroni, presidente di Forme – Per noi è uno stimolo al miglioramento continuo. Gli ultimi riconoscimenti, uno su tutti il World Cheese Award, stanno premiando formaggi erborinati: vedremo se il trend proseguirà. I produttori hanno grandi stimoli, le richieste esigenti del mercato impongono di essere sempre più performanti, ma al tempo stesso il mondo del formaggio è molto tradizionalista. Siccome l’attenzione cresce e la voglia di stupire anche, c’è la tendenza a trovare nuove produzioni e assecondare anche mercati che prima erano di nicchia, come quello della ristorazione specializzata che prima si toccava solo marginalmente. Credo che nel panorama italiano ci sia tanto lavoro ancora da fare: continuiamo a consumare il formaggio in modo molto tradizionale, da comprimario invece che da protagonista ed elemento di spicco”.

Ma come verranno giudicati i formaggi in gara? Tra chi sarà chiamato a questo compito delicato ci sarà anche Grazia Mercalli, delegato provinciale Onaf Bergamo e Panel Leader del concorso.

“Innanzitutto ci sono tecniche di assaggio da rispettare, con metodi e strumenti: questi ultimi sono i nostri sensi, che devono essere addestrati per questo compito – spiega Mercalli – Per questo concorso, poi, abbiamo deciso di adottare una scheda particolare che ai canonici 100 centesimi ne aggiunge 20 extra: li assegneremo al livello di emozione che il formaggio sarà in grado di suscitare durante la degustazione”.

Sulle due macrocategorie nelle quali è suddiviso il concorso, Mercalli non ha dubbi: “Sia i formaggi veri e propri che gli elaborati sono prodotti molto validi, capaci di rispondere alle attuali esigenze del mercato: l’uno più legato alla tradizione, l’altro all’innovazione e a quella fetta di consumatori che cercano qualcosa di diverso, a livello di biodiversità o di abbinamento”.

Da assaggiatori professionisti, il gusto soggettivo non deve influenzare la scelta: “Tutti devono avere ben chiaro il disciplinare o la tecnologia produttiva dei formaggi. Nel giudizio si deve andare oltre il piacere personale, guardando alla conformità di una tecnica produttiva. Mi aspetto prodotti in grado di soddisfare le aspettative di qualità non solo dal punto di vista chimico e microbiologico, ma anche organolettico, riferito al piacere che si ha nel portare a tavola il formaggio”.

© Riproduzione riservata

