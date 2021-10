Stefano Masciarelli, Walter Leonardi e molti altri: la nuova stagione del Filodrammatici - BergamoNews

Treviglio. Il Teatro Filodrammatici di Treviglio riapre ufficialmente le porte al pubblico, con capienza al 100%.

Sono stati mesi difficili, in cui, comunque, non si è rinunciato alla cultura, al teatro e alla musica. Dopo più di un anno di spettacoli e concerti in streaming, sia sulla piattaforma del teatro che su Facebook, finalmente tutto sembra tornare alla normalità e il teatro può tornare a vivere.

“Finalmente, dopo ben 20 mesi, usciamo dal lungo tunnel che ha visto i teatri chiusi a causa dell’emergenza Covid – racconta Erik Molteni, presidente di Treviglio, Arte e Cultura – Sono stati mesi terribili per il mondo dello spettacolo, e purtroppo anche per il Teatro Filodrammatici, che però non ha mai smesso di lavorare “dietro le quinte” nel vero senso della parola, e di aspettare con molta pazienza, e altrettanti sacrifici, il giorno della riapertura. E adesso siamo qui, con lo stesso entusiasmo e immutata passione, per riportare i nostri affezionati spettatori a teatro e per dare a Treviglio un ruolo di primo piano nel panorama teatrale locale (e non solo).”

“Abbiamo aspettato per tanto tempo la notizia della riapertura dei teatri in presenza al 100% – spiega Alberto Galli, direttore artistico del Filodrammatici – Il palinsesto da ottobre a dicembre prevederà una serie di date teatrali e musicali per raggiungere tutte le fasce di età, cercando di portare e proporre serate di allegria e spensieratezza”.

PROGRAMMA

Il calendario di questa nuova stagione teatrale sarà come al solito ricco di imperdibili appuntamenti.

“Ci saranno spettacoli di teatro classico, come ad esempio “Casa di Bambola”, di teatro danza o teatro canzone, spettacoli di musica contemporanea (Riky Anelli) o d’avanguardia, ma anche spettacoli con mattatori come Stefano Masciarelli e Walter Leonardi – spiega Alberto Galli. Il 2022 sarà oggetto di alcune mini rassegne musicali e tributi di eccellenza, oltre a spettacoli teatrali di alto contenuto artistico.”

Queste le date ad oggi confermate, a cui se ne aggiungeranno tante altre da qui a maggio.

Si parte venerdì 22 ottobre con Mercedes, la cantòra popular, di Teatro dei Simili e Atelier Teatro Kim con Mari Celeste Criniti, Federico Lapo, Stefano Matera.

Qui i dettagli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/mercedes-la-cantora-popular/

Si prosegue venerdì 29 ottobre con una serata musicale degli Juves Tarde, la nota band bergamasca di chitarristi propone una rilettura dei maggiori autori del ‘900.

Qui di dettagli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/juves-tarde/

Sabato 6 novembre LIBRA Associazione di Promozione Sociale Compagnia di Teatro Danza propone uno spettacolo di Teatro Danza: Heres.

Qui i dettagli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/heres/

Venerdì 12 novembre è il turno di uno spettacolo di Teatro-Canzone di e con il cantautore bergamasco Pier Tironi: Ricordi in accordi.

Qui i dettagli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/ricordi-in-accordi/

Riky Anelli vi aspetta venerdì 26 novembre con il suo spettacolo musicale Intermittente.

Qui i dettagli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/intermittente-di-riky-anelli/

Sabato 11 dicembre Stefano Masciarelli, Fabrizio Coniglio e Diego Trivellini portano in scena Chi si accontenta, gode!

Qui tutti i dettagli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/evento/chi-si-accontenta-gode/

Il calendario è work in progress e nei prossimi giorni comunicheremo tutti i nuovi appuntamenti.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00 e si terranno esclusivamente in presenza, presso il Teatro Filodrammatici di Treviglio.

BIGLIETTI

Acquisti on-line: https://filodrammatici.18tickets.it/

I biglietti si potranno acquistare in prevendita solo on-line (costo prevendita: €. 1,00).

Biglietteria teatro

I biglietti saranno in vendita a partire da 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, o durante le aperture del teatro.

Ingresso gratuito fino a 10 anni (nati dopo il 31.12.2010)

Informazioni per il pubblico: info@teatrofilodrammaticitreviglio.it

PROTOCOLLO COVID – ACCESSO AGLI EVENTI

Si informa il Gentile Pubblico che, a partire dal 6 agosto, secondo quanto stabilito dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 relativo a “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, l’accesso agli eventi in programma presso il Teatro Filodrammatici Treviglio sarà consentito ESCLUSIVAMENTE ai soggetti muniti di Green Pass (in alternativa essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore)

