Ma i Gasp boys sono pronti a prendersi la rivincita - BergamoNews

Non basta all’Atalanta un primo tempo sontuoso per sbancare l’Old Trafford: il sogno si ferma a metà strada, con Ronaldo & Co che compiono la rimonta e portano a casa i tre punti.

I primi 15 minuti della partita vedono la squadra nerazzurra condurre le danze, tanto che su una splendida azione sulla fascia Zappacosta pesca Pasalic in mezzo all’area per il giusto vantaggio.

La reazione dello United non si fa attendere, ma le azioni degli inglesi vengono ben rintuzzate dai difensori atalantini.

Ed è proprio uno dei difensori, Demiral (autore di una prova magistrale) che si toglie la soddisfazione di raccogliere di testa un calcio d’angolo e freddare nuovamente De Gea.

Il doppio svantaggio sembra mettere alle corde il Manchester che saluta positivamente l’arrivo del riposo. Non altrettanto si può dire per la Dea, che proprio alla fine dei primi 45 minuti è costretta a sostituire proprio Demiral, che da diversi minuti lamentava un guaio muscolare, con Lovato.

Credo che questo cambio forzato segni l’inizio della rimonta inglese, anche perché il difensore veneto è un esordiente in Champions e non vanta l’esperienza del nazionale turco. A questo aspetto, occorre aggiungere che lo United comincia a sfoderare manovre di grande efficacia reagendo così con grande veemenza alle due reti subite.

Accade così che da una palla malamente persa da Ilicic, Rashford riceva in velocita un pallone impossibile da sbagliare. La Dea comincia piano piano a perdere di lucidità sotto i colpi degli avversari che pressano notevolmente.

Ed è a questo punto che, a mio avviso, cambia definitivamente la partita. Quando una squadra ha la possibilità di inserire dalla panchina giocatori come Cavani, Pogba e Sancho ogni considerazione appare superflua. Senza voler fare paragoni, è però evidente che i cambi nerazzurri hanno ben altro peso.

Più passano i minuti e più gli inglesi spingono come forsennati, con gli uomini di Gasperini che faticano parecchio nel contenimento. Per la verità l’Atalanta non molla ed in uno sprazzo di orgoglio Zapata (subentrato ad uno spento Muriel) si libera del proprio avversario calciando forte ma centrale e, sulla ribattuta, lo stesso fa Malinovsky. Dal possibile 3 a 1 al 2 pari è questione di minuti: un cross nell’area nerazzurra viene lisciato da Freuler ed arriva sui piedi di Maguire che non perdona l’incolpevole Musso.

Il Manchester va a testa bassa a cercare la vittoria, che gli viene inizialmente negata da Musso con un bell’intervento. Ma come spesso accade è Cristiano Ronaldo a far valere la legge del campione, inzuccando splendidamente di testa un cross di un compagno. È il gol della vittoria.

Purtroppo manca poco alla fine e nonostante i nerazzurri non mollino, la stanchezza sembra avere la meglio. La partita si chiude però con i nerazzurri in avanti nel tentativo di trovare un pareggio che, a questo punto, avrebbe dell’incredibile.

La Dea esce comunque a testa alta dal tempio del calcio con un pizzico di rammarico per come la gara si era messa. Il Manchester ha la fortuna di avere tra le sue fila dei campioni capaci di risolvere in qualsiasi momento il match, così come accaduto questa sera. E quando questo succede bisogna anche essere capaci di riconoscere i meriti degli avversari.

Certamente la squadra nerazzurra ha pagato a caro prezzo l’assenza di tanti titolari e, di conseguenza, l’impossibilità di avere una panchina sufficientemente lunga per un match di questa caratura.

Più di così, onestamente, credo non si potesse fare per cui solo applausi per i nostri ragazzi.

Sono curioso però di vedere cosa succederà nel match di ritorno: i Gasp Boys sono pronti a prendersi la rivincita.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!