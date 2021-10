Lidl apre a Bergamo due nuovi supermercati: investimento per oltre 16 milioni di euro - BergamoNews

Bergamo. Lidl Italia, Catena leader della grande distribuzione con oltre 680 punti vendita in Italia, negli ultimi sette giorni ha inaugurato due nuovi store nel Bergamasco. Giovedì 21 ottobre ha aperto le proprie porte in Via Don Egidio Ballanti 4 e in Via Gusmini per un investimento complessivo sul territorio che ammonta a più di 16 milioni di euro. Un’operazione che, dal punto di vista occupazionale, ha permesso l’assunzione di 50 nuovi collaboratori.

L’area di Bergamo ricopre un ruolo strategico per l’Insegna che ha scelto di intensificare la propria presenza a pochi chilometri di distanza, offrendo un servizio continuativo alla comunità con un orario esteso su sette giorni. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30; la domenica dalle 8.30 alle 20 in Via Ballanti, mentre dalle 9 alle 20 in Via Gusmini. Lidl ha realizzato anche un parcheggio di circa 100 posti auto a disposizione della clientela in entrambi i supermercati.

Punti vendita green

In linea con la strategia di sostenibilità dell’Azienda, le due strutture di vendita sono state progettate e realizzate con particolare attenzione all’impatto ambientale. Gli edifici sono, infatti, a zero consumo di suolo, in quanto sorgono su un’area precedentemente occupata da attività commerciali da tempo dismesse. Gli store sono, inoltre, dotati di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione, impiegano esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili e dispongono di un impianto fotovoltaico – da 170 kW in via Ballanti e da 126 kW in Via Gusmini – a parziale copertura del fabbisogno energetico. I nuovi supermercati, sempre nell’ottica di favorire la mitigazione dell’impatto ambientale, rientrano in classe energetica A3, e sono dotati di colonnine per la ricarica di auto elettrice e di bici elettriche a disposizione dei clienti.

Lidl per il territorio

Lidl ha contribuito alla realizzazione di alcuni interventi urbanistici a dimostrazione dell’attenzione che ripone nei confronti del contesto in cui opera. Nei pressi del nuovo punto vendita di Via Ballanti è stata costruita una nuova rotatoria su Circonvallazione Mugazzone con lo scopo di agevolare la viabilità esistente e sono stati compiuti lavori di adeguamento e ripristino del manto stradale di Via San Giovanni Bosco. Inoltre, sempre in un’ottica di attenzione per il territorio, la Catena ha contribuito anche alla riqualificazione delle sponde del fiume Morla, del relativo parco pubblico e alla realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento tra i quartieri Malpensata e Campagnola, di particolare significato per la comunità. Nei pressi del punto vendita di Via Gusmini Lidl ha provveduto a riqualificare la viabilità esistente attraverso la realizzazione di due rotatorie rispettivamente su via Corridoni e su Via Gusmini.

