L'Atalanta sogna, ma lo United ha la panchina più lunga - BergamoNews

L’Atalanta saluta il teatro dei sogni con rammarico, ma anche orgoglio per aver fatto tutto il possibile. L’amaro in bocca è per una rimonta subita (quando passi da 0-2 a 3-2 in qualsiasi caso un pizzico di arrabbiatura rimane). Poi serve anche analizzare la realtà dei fatti. Già si trattava di una sfida proibitiva, già gli orobici si presentavano con defezioni importanti (5 titolari quali Toloi, Djimsiti, Pessina, Gosens e Hateboer), in più se queste aumentano a gara in corso diventa ardua anche mantenere un doppio vantaggio e non si può far altro che accettare anche la remuntada avversaria.

La Dea parte molto bene, con personalità gestisce la palla e con ottimo cinismo concretizza le chances grazie a Pasalic e Demiral. Proprio il turco è autore di una prova sontuosa, ma già prima della rete accusa un problema. Tiene duro, limita Ronaldo con grande efficacia, compie interventi surreali ma nel secondo tempo non rientra.

Ennesima grana in difensiva e da qui inizia totalmente un altro match. Comincia un’altra partita perchè già a fine primo tempo lo United grazia la Dea con due errori sottoporta di Fred e Rashford. Uscito Demiral, Gasperini si ritrova con una retroguardia totalmente nuova con Palomino unico sopravvissuto affiancato dall’ancora acerbo Lovato e da De Roon, il quale per ora è solo adattato.

Se da una parte Gasp non sa che pesci pigliare dall’altra Solskjaer si può permettere di inserire Cavani, Pogba e Sancho. È l’inizio della fine per l’Atalanta che soffre dannatamente e pian piano disperde il vantaggio. C’è anche da sottolineare come i neroazzurri non abbiano mai mollato, cercando sempre di proporsi in avanti con le forze rimaste, con i neoentrati Zapata e Malinovskyi e l’occasione dell’1-3 per i due arriva anche ma manca proprio quel cinismo del primo tempo. E alla fine la decide il solito Ronaldo che manda in estasi l’Old Trafford.

La classifica in Champions è equilibratissima e proprio per questo si può arrivare sia primi che quarti. Servirebbe un miracolo contro gli uomini di Solskjaer al ritorno in quel di Bergamo per accelerare verso gli ottavi di finale ma saranno le due sfide con Villareal e Young Boys a decidere le sorti dei Gasp Boys. Non sarà per nulla facile per mille motivi.

Ora testa solo al campionato dove si presenta un trittico di gare tosto (Udinese, Samp e Lazio), le quali possono però dare lo slancio in campionato. Gli uomini sono contati, servirà stringere forte i denti.

TOP E FLOP

Qualche errore è stato fatto. E ci mancherebbe non fosse così contro questa squadra e in quello stadio. Per esempio Ilicic regala la palla per la ripartenza per la prime rete casalinga, Lovato regala il corner da cui nasce il 2-2 ma questi errori risaltano perché ad essi è succeduta una rete. Ci sono tante altre sbavature, tanti altri passaggi sbagliati. Ma è tutto frutto di una netta difficoltà in cui si è ritrovata la Dea e un grande secondo tempo dei padroni di casa fatto di pressing orchestrato e corale e grande abilità nel gioco di prima.

In più Gasp lo aveva detto nella conferenza della vigilia, sarebbe servita una grande fase difensiva per contenere questo Manchester e provare a fare risultato. Palomino e Demiral mettono in campo una prestazione di spessore. Quando esce il turco, si fa dura anche per l’argentino che rimane l’unico centrale vero e con una esperienza importante. Per Lovato (con soli 29 minuti giocati finora) c’è ancora tanto da lavorare ma è sbagliato gettargli addosso la croce e farne il bersaglio delle freccette. Visti i vari ko nel reparto difensivo l’ex Verona lo vedremo in campo spesso in questo pacchetto di partite che aspettano l’Atalanta.

Facendo una panoramica sugli altri giocatori Pasalic si dimostra in palla nella sua posizione ideale, anche Ilicic conferma le buone sensazioni mostrate a Empoli. Il portiere Musso tiene in vita più volte la Dea con ottime parate, mentre da Koopmeiners ci si aspetta qualcosa in più, soprattutto quando ha l’occasione di calciare dal limite dell’area col suo mancino.

Gli infortuni ora iniziano a pesare. Inutile essere buonisti e dire semplicemente che si va sempre in campo in undici. Il problema non sono i sostituti meno forti (Pasalic, Ilicic, Koopmeiners, Maehle non sono scarsi), quello che preoccupa è che molte pedine dovranno fare gli straordinari e Gasp avrà le mani molto legate dal punto di vista di minutaggio e cambi.

LE PAGELLE

Musso 8

De Roon 6,5

Palomino 7

Demiral 8 (Lovato 5)

Zappacosta 6,5

Freuler 6,5

Koopmeiners 5,5 (Pezzella SV)

Maehle 6,5

Pasalic 7 (Miranchuk 5)

Ilicic 6,5 (Malinovskyi 6)

Muriel 6 (Zapata 6)

