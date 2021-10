Deliveroo e Aprica insieme per la raccolta differenziata e il riciclo rifiuti a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Un sacchetto speciale per consegnare ottimo cibo, ma anche per ricordare e mettere a disposizione dei cittadini bergamaschi tutte le informazioni utili per differenziare correttamente le confezioni ricevute ordinando online. Prende il via giovedì 21 ottobre, a Bergamo, la campagna di sensibilizzazione promossa da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e Aprica, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Bergamo.

L’iniziativa – avviata con la firma di un accordo di collaborazione siglato da Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy, e Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica – inizia oggi in occasione del 4° compleanno del servizio di Deliveroo in città e vede la diretta partecipazione di alcuni tra i principali ristoranti bergamaschi partner di Deliveroo: Hawaii Poke, Bella Napoli, Carmen Gelato e Goss Quality Burger.

Nello specifico, il cibo ordinato su Deliveroo, dai ristoranti coinvolti nel progetto, sarà consegnato attraverso sacchetti speciali sui quali è stampato un QR code dedicato. Scansionando il QR code, gli utenti possono consultare tutte le indicazioni utili per separare correttamente le confezioni ricevute e ridurne l’ingombro. Nel corso dell’iniziativa, anche i ristoranti riceveranno, attraverso comunicazioni digitali, una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery, aiutando così i cittadini a fare una raccolta differenziata ancor più accurata.

“Il nostro impegno a tutela dell’ambiente e per la promozione di stili di consumo sostenibili è parte del nostro identità” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. “Siamo felici di continuare la nostra collaborazione con il Gruppo A2A e di averla estesa, in questo caso, ad una città chiave per le nostre attività in Italia come Bergamo. Vogliamo continuare a sostenere il settore della ristorazione in città, creare nuove occasioni di sviluppo e lavoro. E lo vogliamo fare in modo responsabile, offrendo il nostro contributo per una città sempre più verde e pulita”.

“Grazie alla fattiva collaborazione dei cittadini, a seguito dell’utilizzo dei nuovi sacchi codificati per ogni utenza, in pochi mesi la percentuale di rifiuti raccolta in modo differenziato, è passata dal 73,1% del 2020 al 76,7%” ha dichiarato Filippo Agazzi, Amministratore delegato di Aprica. “La campagna di comunicazione in partnership con Deliveroo è un’ulteriore azione per migliorare i già positivi risultati, ricordando ai cittadini con semplici e chiare informazioni come differenziare correttamente gli imballaggi del proprio pasto ordinato online”.

