Manchester United - Atalanta, Appena un minuto o The deep? La tv del 20 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 20 ottobre Sky trasmetterà la partita di calcio fra Manchester United e Atalanta, valida per la fase a gironi di Champions League.

Il match si potrà vedere sintonizzandosi su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) o sul canale numero 252 del satellite. Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su pc, smartphone e tablet, grazie all’app Sky Go .

In alternativa c’è NOW , servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto ‘Sport’ consente la visione della partita.

Un’ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente andare sul sito oppure scaricare l’app, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match.

Su Infinity + saranno Massimo Callegari e Andrea Agostinelli a raccontare le emozioni della gara di Champions League tra Manchester United e Atalanta. Su Sky, la sfida sarà affidata alla voce di Federico Zancan, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Appena un minuto”. Claudio ha sempre pensato che la sua vita sarebbe stata diversa se solo avesse avuto un minuto in più in diverse circostanze o se fosse arrivato un minuto prima altre volte. Cinquantenne, Claudio lavora come agente immobiliare, non ha un soldo, è separato dalla moglie ed è mal visto dai due figli. Ascanio, il suo miglior amico che è anche un traffichino in attesa sempre della svolta giusta, gli consiglia di comprarsi uno smartphone. Quello che per caso finisce nelle mani dell’uomo è però un telefono speciale che, grazie a un tasto, gli permette di tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la serie “Il cacciatore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Boom” e “Orgoglio”.

Nel primo, il pm Saverio Barone è nel mirino del mafioso Vito Vitale. Per questo motivo, da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo, senza vedere la sua ex moglie Giada ma soprattutto senza poter vedere sua figlia Carlotta…

Nel secondo, Saverio è stato trasferito in Trentino, in un castello dove alloggiano prefetti e questori in pensione. Il posto giusto per rilassarsi e passare un po’ di tempo con la famiglia. Ma per Saverio Barone, stare lontano…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.45 andrà in onda la fiction “Luce dei tuoi occhi”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.15 “The Deep – Profondo”; su La5 alle 21.05 “New moon”; su Iris alle 21.10 “Il principe del deserto”; e su Italia2 dalle 20.40 “One piece”.

Su Rai5 alle 21.15 dal Teatro Comunale di Bologna andrà in scena “L’Italiana in Algeri” di Rossini nell’allestimento curato da Francesco Esposito. Sul podio il M° Paolo Olmi.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 “Honolulu”; su La7D alle 21.30 “Un matrimonio all’inglese”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

