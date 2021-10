Manchester-Atalanta, seguila in diretta con la nuova trasmissione di Bgnews - BergamoNews

Con la prestigiosa sfida dell’Old Trafford di Manchester prende il via “BgNA in diretta…“, la nostra nuova trasmissione dedicata alle partite dell’Atalanta.

A partire da pochi minuti prima del fischio d’inizio, potrete seguire sui nostri canali social e sul nostro sito, la puntata in onda dal nostro studio virtuale.

Con noi giornalisti, opinionisti, e ospiti prestigiosi per analizzare insieme le gare della squadra di Gasperini.

Bergamonews per il primo appuntamento di mercoledì sera alle 20.45, condotto da Mauro Paloschi, va in onda insieme al funambolico Daniele Vavassori, meglio conosciuto come Ol Vava, all’esperto Alberto Porfidia e in telecronaca ad Andrea Licenziato.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!