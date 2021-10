Il centro sportivo di Loreto passa al Cus e si rinnova - BergamoNews

Bergamo. Si fa sempre più concreto il passaggio del Centro Sportivo di Loreto, in via Broseta 146, al Centro Universitario Sportivo dell’Ateneo di Bergamo: nella giornata di martedì 19 ottobre la Giunta del Comune di Bergamo ha deliberato infatti la convenzione e il progetto di valorizzazione sviluppati in sinergia con l’Università degli Studi di Bergamo, ufficializzando la collaborazione annunciata qualche tempo fa dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo.

Il centro sportivo di Loreto ha da sempre avuto una vocazione tennistica, costituito complessivamente da 5 campi in terra battuta con illuminazione (di cui 4 coperti in inverno) e uno in sintetico, sempre con illuminazione, utilizzato anche per partite di calcetto. Il centro è stato per anni utilizzato per corsi di tennis rivolti a bambini e adulti: la società BergamoInfrastrutture lo ha gestito direttamente per poco più di un paio d’anni, da quando, cioè, è scaduta la gestione precedente.

Il futuro del centro sportivo prevedrà quindi una proposta rivolta agli studenti dell’Ateneo di Bergamo, ma anche alla città e al territorio e a cittadini di tutte le età, con tariffe diversificate per studenti, residenti in città e non residenti. La convenzione disciplina anche il progetto di ampliamento e sistemazione del centro: nei prossimi 24 mesi, il CUS di Bergamo attuerà un piano di riqualificazione del valore di 940mila euro, investimento che consentirà di realizzare 4 campi coperti e 2 non coperti, dedicati soprattutto – ma non solo – alla pratica del tennis e di sistemare la club house con spogliatoi, reception e area ristoro al servizio del centro. Non solo: è previsto anche un ampliamento dell’orario di apertura e dell’offerta sportiva.

Tra gli impegni stabiliti dalla convenzione, il CUS sarà chiamato a svolgere attività motorie e sportive con specifica attenzione all’orientamento e all’avviamento giovanile e inclusivo, ma anche a promuovere la collaborazione con enti e istituzioni scolastiche, sia nell’ambito dei progetti motori e sportivi già esistenti che in altri da attivare unitamente al Comune di Bergamo.

Nella seduta di lunedì 25 ottobre il Consiglio Comunale sarà chiamato a discutere il contenuto della delibera e della convenzione approvate dalla Giunta nella giornata di oggi.

“L’idea – spiega Loredana Poli, assessore allo Sport del Comune di Bergamo – è quella di assestare nel centro sportivo di Loreto uno dei punti principali del Centro Universitario Sportivo in città, una scelta che richiede investimenti per rinnovare strutture e spazi pensando alle esigenze degli universitari, ma anche dei nostri concittadini. Università e CUS Bergamo sono alleati preziosi dell’assessorato allo sport e all’istruzione nella costruzione di progetti educativi (come “Lo sport in cartella” e “Attivasport”) rivolti all’attività motoria e ai buoni stili di vita per bambini e ragazzi. Abbiamo ora l’occasione di poter lavorare insieme anche per i giovani e per la cittadinanza in generale. In caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale lunedì prossimo, andrebbe a posto un altro tassello della riqualificazione degli impianti sportivi della parte ovest della città, dopo gli investimenti realizzati per la nuova palestra per la scherma e i lavori che, entro i prossimi anni, andranno a migliorare le infrastrutture e le strutture del comparto dei campi sportivi tra il parco Cittadini e la Briantea.”

“Nasce dalla volontà di creare una vera e propria Università diffusa – spiega il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini – questa collaborazione con il Comune di Bergamo, oltre che dalla necessità di ampliare e diversificare l’offerta di impianti e attrezzature per lo sport a disposizione della comunità accademica e non solo. Attraverso il progetto del centro di Loreto, nell’ottica di un CUS sempre più dislocato in diverse aree della città, vorremmo riuscire a offrire ulteriori luoghi di aggregazione, come più volte richiesto dalla comunità studentesca. Per questo motivo riteniamo indispensabile portare a concretizzazione l’ipotesi di un vero e proprio “CUS territoriale” su più sedi, dove il CUS di Loreto possa affiancare il CUS centrale di Dalmine nel suo ruolo fondamentale per studenti, personale accademico e cittadini.”

