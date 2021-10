Fuggito dal blitz antidroga, catturato dopo 3 mesi: nei guai la donna che lo ospitava - BergamoNews

Hanno fatto irruzione in un appartamento a Paderno d’Adda, dove l’uomo che cercavano si era nascosto grazie alla complicità di una donna. Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un marocchino di 49 anni con numerosi precedenti, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo per detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo scorso agosto l’uomo era stato denunciato a piede libero in quanto si era sottratto alla cattura facendo perdere le proprie tracce dopo che nel corso di una perquisizione, all’interno di un casolare nel comune di San Paolo d’Argon, a lui in uso, i militari avevano rinvenuto circa 2 chili di cocaina e mezzo chilo di marijuana.

Dopo avere concentrato l’attenzione su alcuni fiancheggiatori, pedinati e monitorati durante i loro spostamenti, i carabinieri lo hanno colto di sorpresa e bloccato all’interno della camera da letto. L’affittuaria dell’appartamento, trovata in compagnia del catturando al momento del blitz, è stata invece denunciata per favoreggiamento personale.

Notificata l’ordinanza, al termine delle incombenze di rito l’uomo è stato portato in carcere a Bergamo.

