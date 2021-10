Bergamo, nuovi positivi in aumento: a Zanica 32 casi per un focolaio all'asilo - BergamoNews

Bergamo. Sono 226 i nuovi casi Covid rilevati nella settimana dal 13 al 19 ottobre in provincia di Bergamo, con un tasso di incidenza di 20 ogni centomila abitanti: è quanto emerge dall'ultimo report su base settimanale dell'Ats di Bergamo, prodotto da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale.

I dati una lievissima crescita, per ora non statisticamente significativa, rilevata la scorsa settimana. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a + 55 nuovi casi (+32,2%), dato che mantiene comunque la curva su bassi livelli complessivi di criticità.

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 155 (63,8%) contro i 168 (69.1%) della scorsa settimana e i 164 (67,5%) di due settimane fa.

Il dato più rilevante riguarda il comune di Zanica, che presenta un tasso di 3,6 per 1.000. Questo valore abnorme è determinato da un focolaio all’interno di una scuola materna, su cui si è già attivato un importante lavoro congiunto del DiPS di ATS Bergamo con il Comune e la scuola stessa.

Come nelle settimane precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta 'Covid-free'. I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti Territoriali di Dalmine e Bergamo, rispettivamente con 35 e 28 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 20 per 100.000) si confermano sempre al di sotto della media nazionale che, pur in calo, risulta pari a 29 per 100.000 abitanti (4/10/2021 – 10/10/2021), come riportato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il quadro epidemico, in sintesi, si mantiene su contenuti livelli di criticità, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale, esito anche, come più volte ribadito, dello sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e grazie agli alti livelli di responsabilità dei cittadini.

Si ricorda, come più volte sottolineato, come gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità, siano rappresentati da:

1. una sempre più elevata copertura vaccinale e dal completamento dei cicli di vaccinazione;

2. la garanzia di un capillare tracciamento dei casi, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini, per realizzare il contenimento dei nuovi contagi;

3. il mantenimento di un’elevata l’attenzione, finalizzata ad applicare e rispettare i comportamenti raccomandati per limitare la circolazione virale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!