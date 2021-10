Atalanta, sogno a metà: il Manchester rimonta due reti e la vince con Ronaldo - BergamoNews

Manchester. Nel Teatro dei Sogni l’Atalanta ha sognato per davvero: avanti 0-2 alla fine del primo tempo, i nerazzurri si sono visti rimontare e superare a dieci minuti dalla fine da un colpo di testa di Ronaldo che ha regalato la vittoria al Manchester United.

Prova buona per metà per i ragazzi di Gasperini che finchè le gambe hanno retto hanno tenuto in mano il pallino del gioco in un Old Trafford tutto esaurito: poi i cambi hanno fatto la differenza e nella ripresa in campo è sceso uno United completamente diverso.

Inizio brillante dei nerazzurri che pressano alti e smontano sul nascere le trame offensive dello United, in grande difficoltà nel tenere l’intensità dei ragazzi del Gasp.

Tanto che al quarto d’ora Pasalic sveste i panni dell’assistman di Empoli e mette quelli del bomber di razza: il croato deve solo mettere il piede sul cross basso perfetto di Zappacosta per fare 0-1 e ammutolire l’Old Trafford.

Il Manchester accusa il colpo e continua a pasticciare dalla trequarti in avanti, sbattendo spesso sulla perfetta coppia Palomino-Demiral.

Il turco è preziosissimo in marcatura sull’ex compagno di squadra Ronaldo, ma si ritaglia un momento di gloria anche dall’altra parte del campo andando in cielo sul calcio d’angolo di Koopmeiners per lo 0-2 che fa esplodere lo spicchio di tifosi nerazzurri.

Il doppio svantaggio al riposo sveglia gli inglesi, che rientrano in campo esattamente come ci si aspetterebbe, mentre l’Atalanta è costretta a cambiare un monumentale Demiral (ennesimo infortunio) con Lovato.

Bruno Fernandes prende per mano i suoi e al 53’ approfitta di una brutta palla persa da Ilicic a metà campo per mandare in porta Rashford, freddissimo nel trafiggere Musso con quella precisione che fino a lì gli era mancata.

L’Atalanta inizia ad accusare la stanchezza e dalla panchina parte la girandola dei cambi: Solskjaer manda dentro Pogba e Cavani per McTominay e Rashford, Gasperini chiama Zapata, Miranchuk e Malinovskyi per Muriel, Ilicic e Pasalic.

De Gea ricaccia in gola l’urlo atalantino con un doppio miracolo su Zapata e Malinovskyi nel giro di pochi secondi e allora la più antica legge del calcio punisce i nerazzurri: disattenzione difensiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo e Maguire fa 2-2.

Lo United, galvanizzato dal gol del pari, continua a spingere e se Musso è miracoloso su Bruno Fernandes, nulla può sulla zuccata imperiosa di Ronaldo che stacca in testa a Palomino e la mette nell’angolino.

Una doccia gelata per i nerazzurri che non riescono più a rialzarsi: il Manchester si porta a quota 6 in vetta al gruppo F, ma l’Atalanta vista nel primo tempo ha tutte le carte in regola per giocarsi il passaggio del turno.

