Alla Same il primo hub vaccinale aziendale di Bergamo aperto alla comunità - BergamoNews

Treviglio. SDF, multinazionale italiana con sede a Treviglio, tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel, conferma il proprio supporto alla campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, mettendo a disposizione della cittadinanza il proprio Hub vaccinale aziendale.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con ASST Bergamo Ovest, Protezione Civile, la cooperativa di medici di famiglia “Iniziativa Medica Lombarda” e con la supervisione dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, consente di prenotare, la somministrazione del vaccino nella sede dell’azienda, coerentemente con l’avvio e lo sviluppo della Fase 3 della campagna vaccinale di Regione Lombardia.

Al momento, quindi, all’interno dell’Hub SDF, saranno somministrate le terze dosi di vaccino anti-Covid 19 ai cittadini immunodepressi fragili e agli over 80, per i quali sarà possibile ricevere contemporaneamente la vaccinazione antinfluenzale, ma anche prime o seconde dosi per tutti i cittadini che non avessero già completato il ciclo vaccinale.

SDF, che per prima fra le imprese della provincia di Bergamo aveva inaugurato nei mesi scorsi un Hub vaccinale aziendale con oltre 300 persone fra dipendenti e famigliari vaccinate, apre così le porte all’intera comunità.

“Siamo molto contenti di poter dare un contributo alla campagna vaccinale contro il Covid-19 e supportare concretamente la cittadinanza mettendo il nostro Hub aziendale a disposizione della collettività – ha dichiarato Lodovico Bussolati, CEO di SDF – I nostri ringraziamenti vanno a tutte le istituzioni locali e sanitarie che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto in cui crediamo fortemente”.

L’Hub vaccinale è localizzato negli spazi dell’auditorium all’interno della sede di SDF a Treviglio, in Viale Francesco Cassani 15, con 5 postazioni per la raccolta dei dati anamnestici e la somministrazione del vaccino, ed è attivo dal lunedì al sabato inizialmente solo mezza giornata per andare poi ad incrementare l’orario a seconda delle prenotazioni.

Le prenotazioni avvengono online, tramite la piattaforma dedicata, telefonicamente chiamando il call center 800 894 545, o attraverso gli sportelli di Poste Italiane della Lombardia.

Per facilitare l’arrivo all’Hub vaccinale SDF, il Comune di Treviglio, oltre a ricordare ai cittadini over 65 il servizio di trasporto urbano gratuito con Omnibus 65, la navetta sostenuta da Fondazione SAME, ha riattivato la collaborazione con Croce Rossa Italiana (cell. 331/6755139), Auser (tel. 0363/303439 mail: trasporto@ausertreviglio.it) e Trasporto Solidale (cell. 347/7366113 mail: trasportosolidale@libero.it), associazioni che, grazie al sostegno economico dell’Amministrazione Comunale, trasporteranno gratuitamente anziani e disabili al nuovo hub vaccinale di prossimità.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!