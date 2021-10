Settimana di lieve calo dei contagi in Italia; non a Bergamo: i nuovi casi sono il 43% in più - BergamoNews

La settimana epidemiologica dal 12 al 18 ottobre si è chiusa con un nuovo calo della curva epidemica, sia pure con una percentuale molto inferiore rispetto alle precedenti.

A livello nazionale negli ultimi sette giorni i contagi certificati da tampone sono stati 17.683, in calo del 2,9% rispetto allo stesso periodo della settimana precedente (quando furono 18.204); media settimanale 2.526 da 2.601. Le infezioni in corso sono 76.363 (erano 84.106).

Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in discesa: ora è al 2,29% (dal 2,47% di una settimana fa, -7,3%). Il rapporto medio positivi/tamponi totali comprensivo dei rapidi è allo 0,73% (in precedenza 1%); rapporto positivi/casi testati 4,70% (da 5,30%). Il valore di Rt nazionale è leggermente salito: da 0,83 a 0,85.

La curva dei decessi, invece, è in leggera discesa: sono stati 250 negli ultimi sette giorni, mentre furono 267 la settimana scorsa, per una variazione percentuale del -6,4%. Sono in diminuzione i ricoveri ordinari (2.428, erano 2.688 venerdì scorso) e quelli in terapia intensiva (sono 358, erano 374 sette giorni fa). I nuovi ingressi in T.I. si incrementano di 5 unità: da 130 a 135.

L’effetto green pass sui tamponi obbligatorio in ambito lavorativo c’è e si vede: sono cresciuti di circa il 25% negli ultimi giorni, da 1.992.766 a 2.498.351

Lombardia e Bergamo

Sale leggermente in Lombardia il numero dei nuovi casi, che passa da 1.974 a 2.015 con un incremento del 2%. Decresce invece il numero dei ricoveri in Area Covid: 288 gli attuali (erano 325); e quello relativo alle Terapie Intensive che passa da 55 a 52. Cala di due unità rispetto alla settimana scorsa il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 17 a 15.

I decessi sono stati 29 (erano stati 30). Le persone attualmente positive sono 8.349, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando erano 9.043. L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è stabile a 20. Cala anche in Regione l’indice medio settimanale di positività, ora allo 0,43% (era a 0,56%).

Aumentano, e di molto, i nuovi casi registrati nella provincia di Bergamo: sono stati 215, con un aumento del 43% sul periodo precedente, quando erano stati 150. Decresce il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica: da 16 a 10, mentre quello relativo alla Terapia Intensiva sale di uno: da 4 a 5. Come nella scorsa, anche questa settimana si sono registrano due decessi. Sale l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 14 a 20.

In Regione solo Lodi, e in misura minore Monza, hanno riscontrato rialzi simili a quelli della nostra provincia. Se ciò è dovuto al notevole incremento dei tamponi effettuati o da una risalita della curva dei contagi non è dato saperlo al momento. Si veda, a tal proposito, il paragrafo successivo.

Situazione attuale e possibili evoluzioni

La situazione a livello nazionale è quindi ancora discreta e continua, sia pure in tono minore come suddetto, la fase di riduzione dei nuovi casi individuati. Questo grazie a un’elevata efficacia vaccinale che finora ha contrastato gli effetti delle prime riaperture e della ripresa delle scuole. Dovremo tuttavia attendere ancora per avere conferma o meno di questa tendenza: anzi, le proiezioni statistiche sulla base dei dati attuali, portano a ipotizzare una risalita delle infezioni come conseguenza della piena ripresa delle attività, del ritorno al lavoro in presenza e delle mutate condizioni climatiche.

La frequentazione di ambienti chiusi e affollati, finora ritardata da un periodo di bel tempo insolitamente prolungato, come è noto favorisce la circolazione virale e di conseguenza la trasmissione del contagio anche tra i soggetti vaccinati ma non protetti contro il rischio di infezione. Resta invece altissima, come confermato dall’Iss, la protezione contro il rischio di ricovero in area medica (93%) così come di ricovero in terapia intensiva e di decesso (95%). L’incidenza per fasce di età, comunque in calo costante in tutte le fasce considerate, è più elevata tra 0 e 19 anni, e ancor più tra 0 e 9 anni: come è logico attendersi visto che al momento non sono disponibili vaccini per soggetti al di sotto dei 12 anni

Sul fronte dei vaccini, ad oggi 74% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il 4% è in attesa di seconda dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto il 78% della popolazione italiana.

Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 85,6% mentre l’81,3% è completamente vaccinato.

La febbre da green pass si abbatte sui tamponi

La scelta del governo rimane netta. In questo modo la lotta alla diffusione del Covid punta a fare un ulteriore salto di qualità (ci si augura definitivo) in grado di portarci fuori da questo lungo tunnel attraverso la vaccinazione.

Ci sono ormai evidenze scientifiche robuste sul funzionamento dei vaccini, che rimangono l’unica strada percorribile per tornare alla completa normalità risparmiando vite umane.

Con l’obbligo del green passo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, sono diverse le questioni che si sono poste. Per esempio: chi può controllare, materialmente, le violazioni dell’obbligo del green pass dei dipendenti che entrano in azienda? E ancora: l’azienda può chiedere ai lavoratori, in via generale, se sono muniti del green pass o se lo avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?

Dalla sua istituzione sono stati scaricati dagli italiani complessivamente oltre 100 milioni di certificazioni verde. In questa settimana la media è di circa 700mila giornalieri. Da notare che da settembre a oggi soltanto in tre altre occasioni i certificati scaricati hanno superato le 600mila unità giornaliere. Sarà interessante vedere come andrà questo trend nei prossimi giorni. E soprattutto che effetto avrà sui numeri del contagio, perché una spinta così forte sui tamponi potrebbe portare a un incremento del numero degli infetti diagnosticati. E questo non è per niente un male, considerando che vaccini a parte, proprio la diagnostica precoce può aiutare a contenere il contagio.

Dati di Israele talvolta discordanti

La vera difficoltà nel dare una spiegazione al rialzo dei casi, risiede proprio in quel “talvolta”, perché i dati sull’efficacia della terza dose (ancora a titolo di esempio) sembrano non risentire di questa deviazione statistica. Il motivo è con buona probabilità da ricondurre a una particolarità della società israeliana: ovvero alla presenza di due gruppi (ebrei ortodossi e persone non di religione ebraica) con livelli vaccinali molto più bassi rispetto a quelli della popolazione generale. Si tratta di due gruppi omogenei, con una elevata frequentazione sociale tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo: condizione che favorisce la trasmissione virale, in quanto il virus incontra pochissimi ostacoli (persone immunizzate).

Per spiegare in altro modo: è come se in Italia avessimo tutti (o quasi) i non vaccinati concentrati in due sole Regioni, con il resto del Paese protetto in modo ottimale. Il Sars-CoV-2 nei due ambiti sarebbe libero di esprimere il proprio potenziale, condizionando al rialzo i dati dell’intero Paese. Non solo: i soggetti appartenenti alle due Regioni, venendo a contatto con altri al di fuori di esse, proprio per l’elevata concentrazione di infettati diffonderebbero il contagio anche tra chi è stato protetto dalla vaccinazione (che sappiamo, non è uno scafandro) in modo maggiore rispetto a quello che accadrebbe con una popolazione non vaccinata più diffusa sul territorio.

Quella israeliana è dunque un’anomalia, e così si spiega il picco di 11.800 casi raggiunto il 13 settembre, con una media mobile di 11.027 nella settimana chiusa il 14 dello stesso mese. Anomalia non a caso rapidamente corretta con la terza dose di vaccino, che ha riportato oltre il 95% anche la protezione contro il rischio di infezione.

Nel mondo

Uno sguardo, infine, ai numeri dell’epidemia a livello mondiale, grazie al Bollettino epidemiologico dell’Oms. La settimana 4-10 ottobre si è chiusa con un nuovo calo dei casi individuati: 2.885.011 (-7,4% sulla precedente). In riduzione anche i decessi: 46.789 (-13,7%). Il primato delle infezioni spetta ancora agli Usa con 653.837 positivi individuati, in lieve riduzione (-12%) sul periodo precedente. Seguono Uk (249.699; dato stabile); Turchia (205.266; dato stabile); Russia (188.829; +14%) e India (139.572; -13%). La variante Delta è stata segnalata in 191 dei 211 Paesi e territori monitorati dall’Oms.

Pfizer ha chiesto a Ema autorizzazione per vaccini a 5-11 anni

Ed è di pochi giorni fa la notizia che Pfizer-BioNTech ha trasmesso all’Ema i risultati dei test clinici condotti con il vaccino da loro prodotto sui bambini tra i 5 e gli 11 anni, al fine di ottenere il via libera al suo utilizzo. Lo ha reso noto la stessa società. Al momento nessun vaccino è stato autorizzato in Europa per questa fascia di età. Ma è molto probabile che proprio il vaccino del duo tedesco-americano sarà il primo a essere autorizzato.

