Salesiani, alla scuola media si formano gli uomini e le donne del domani - BergamoNews

Il Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio è un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli.

Per prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vi aspettiamo ai nostri Open Day, un’opportunità in più per conoscerci: maggiori informazioni al link https://openday.salesianitreviglio.it/open-day/

Qui invece qualche informazione sul curricolo della Scuola Secondaria di Primo Grado https://openday.salesianitreviglio.it/settore_didattico/scuola-secondaria-di-primo-grado/

Ed ora Maddalena presenta le sue riflessioni sul suo percorso alla Scuola Media.

Il cambiamento tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado è una fondamentale transizione tra l’infanzia e l’adolescenza e, se vissuta con il sostegno di una scuola vicina alle famiglie e al singolo, consentirà di creare negli alunni le basi per divenire uomini e donne maturi e consapevoli. Presso il Centro Salesiano Don Bosco sono assicurati un orientamento ed un avviamento alla scuola Secondaria di Secondo Grado maturi e consapevoli, affiancati da educatori e professori competenti e molto preparati i quali contribuiscono alla crescita personale di ognuno. Durante il triennio, la scuola offre agli studenti un’ora studio: un’ora al mattino in cui gli alunni possono dedicarsi allo studio e ai compiti assegnati in un ambiente sereno e favorevole alla concentrazione. Durante il primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado, gli insegnanti affiancano gli studenti aiutandoli ad impostare un metodo di studio durante alcuni momenti interamente dedicati al suo miglioramento, esso viene potenziato sino alla classe terza. Per favorire inoltre gli alunni nello studio della lingua inglese, un’ora di lezione a settimana è svolta in lingua: una materia diversa ogni anno (scienze in prima, tecnologia in seconda e geografia in terza) è insegnata da una professoressa madrelingua inglese. Gli studenti sono coinvolti e sollecitati ad approfondire i legami di amicizia durante gli intervalli finalizzati al riposo, alla spensieratezza, al gioco ed alla crescita che il confronto con i compagni, in una circostanza estranea ai muri della classe scolastica, favorisce.

I sogni si radicano profondamente nei cuori dei giovani e il continuo riferimento al futuro induce i dubbi a sorgere e manifestarsi, accompagnati da una lieve consapevolezza: l’unione di chi oggi è solo un adolescente ma fermamente convinto di un domani rigoglioso al quale consentirà di emergere e divenire la beltà della gioiosa bellezza quotidiana. Nessuno, ad eccezione di noi, elargirà nuova linfa al mondo delineandone le sfumature, accentuandone nuovi orizzonti, galvanizzandone ogni forma. Noi siamo il futuro. Per questo motivo è necessaria un’unione, è necessario un sostegno per chi un giorno, grazie al suo passato ed alle sue esperienze, potrà raccogliere i suoi sogni e disporli nel cielo per dar loro vita effettivamente. Il futuro nasce dalla nostra motivazione, dall’ambizione alta e nobile di costituire una realtà troppo meravigliosa per essere “solamente” sognata. Il futuro sgorga da noi ragazzi e su di noi convergono le speranze del presente.

Presso il Centro Salesiano Don Bosco, grazie all’offerta formativa e inclusiva proposta, si formano gli uomini e le donne dai cui cuori e dalle cui menti, un domani, fluirà impetuoso il nostro futuro.

