Raccontare, scrivere, esprimere le nostre storie: il corso di Paolo Aresi - BergamoNews

Bergamo. Il peggior nemico della buona scrittura è la banalità, esattamente come nella vita.

Esistono alcune regole fondamentali per potere scrivere bene: evitare le parole inutili, essere più semplici (non semplicisti) possibile, lottare contro l’ovvietà, la banalità.

Tre norme e poi tanti altri aspetti di cui si parlerà nei dieci incontri che verranno svolti da Paolo Aresi per raccontare, per scrivere, per imparare a esprimere meglio le nostre storie, i pensieri, le emozioni.

Dieci incontri con la parola, con la scrittura. Con la possibilità di mettere su un foglio i giorni, anche questi giorni, questi due anni che ci hanno segnati tutti.

È il corso di scrittura creativa che inizierà lunedì 25 ottobre e andrà avanti per dieci settimane, alla sera, dalle 20.45 alle 22.30, in via Sant’Alessandro, in città.

Paolo Aresi, giornalista e scrittore, propone questo laboratorio dedicato alla scrittura dal 1992, ogni anno. È un viaggio nel mondo della parola che traduce il pensiero, sulla pagina bianca. È un viaggio nel mondo della narrativa, del racconto che cerca di evidenziare le tecniche, cioè le modalità attraverso le quali la parola diventa storia coinvolgente, interessante. Un desiderio di raccontare che diventa personaggi, azioni, ambienti, dialoghi, trama.

Il problema è raccontare bene, in modo da diventare interessanti, in modo da farsi leggere. Perché obiettivo del raccontare è sempre riuscire a comunicare, cioè mettere in comune, trasmettere quello che ci preme a un pubblico, magari solo a noi stessi, agli amici, ai familiari. Ma anche oltre, pensando a una pubblicazione. Comunicare attraverso il racconto, il diario, la lettera, ma anche l’articolo di giornale o il saggio.

Per informazioni rivolgersi al 3669036612 oppure alla mail paolo.aresi58@gmail.com.

