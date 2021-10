“Incontri e Racconti”: per una convivenza fra tradizioni secolari e nuova sostenibilità - BergamoNews

Bergamo. Storie di luoghi, di persone e di produzioni che accompagnano l’umanità da millenni, con tradizioni secolari che oggi devono convivere con le nuove sfide nel campo del digitale, della sostenibilità e di un mercato profondamente cambiato.

I convegni del ciclo “Incontri e Racconti” a FORME FUTURE 2021 vogliono essere una finestra sul settore agroalimentare, con un focus specifico sulla filiera lattiero-casearia che è chiamata a innovarsi e a cercare nuove strade di sviluppo per rendersi protagonista della definizione dei territori del futuro.

Sabato 23 ottobre dalle 10 alle 17 e domenica 24 dalle 10 alle 15.30 (ingresso gratuito, con green pass, posti limitati con la possibilità di seguire in streaming), professionisti ed esperti del settore porteranno le rispettive testimonianze e si confronteranno per stimolare riflessioni a 360 gradi.

“Sarà davvero difficile scegliere tra questi appuntamenti – sottolinea Alberto Gottardi, vicepresidente del Progetto Forme – Partiamo subito con un incontro di caratura nazionale, che mette sul tavolo della discussione il tema della cooperazione come modello d’impresa per poi parlare del caso specifico del Taleggio come esempio di innovazione nelle Dop. Il senso è che oggi i produttori sono obbligati a fare rete, a cooperare, a essere inclusivi: noi come Forme siamo nati per esserlo, perché abbiamo un’anima locale ma il progetto deve essere molto più ampio, ragionando sul sapere condiviso”.

Si parlerà di formaggio, certo, ma anche di territorio perché la filiera agroalimentare ha bisogno di intrecciarsi e integrarsi con le altre, a partire da quella turistica e da quella culturale: “Per questo ospitiamo con piacere il convegno organizzato da Orobie Style, un’associazione che nasce in Val Seriana per valorizzare il territorio delle Orobie, che abbraccia quattro province lombarde – continua Gottardi – I territori devono dialogare fra loro e in questo senso va valutata positivamente la presentazione, il 21 ottobre a Bergamo, del distretto della gastronomia italiana dalle 3 Città Creative Unesco: Bergamo appunto, Alba e Parma. Forme ha creato il movimento di pensiero necessario al riconoscimento per Bergamo e oggi i Rotary al loro interno hanno creato un club che vuole cogliere l’occasione di far parte di questa rete di 246 città nel mondo. Un fermento necessario, perché la nomina Unesco non è statica: ogni tre anni viene rivalutata e se il territorio non è stato in grado di sfruttare l’opportunità di una reciproca valorizzazione rischia la revoca”.

La giornata di domenica, invece, si aprirà con una tematica carissima agli organizzatori di Forme: la formazione come fattore di sviluppo strategico della filiera agroalimentare.

Moderato da Luigi Sorzi, presidente della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, il convegno metterà allo stesso tavolo Giovanna Leidi, dirigente dell’IS San Pellegrino, Valeria Annoni, Responsabile Formazione, Servizi alle aziende e Apprendistato di ABF, Emanuele Marchesi, Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare di Castel Cerreto, e Francesco Valagussa, del master in Filosofia del Cibo e del Vino dell’Università San Raffaele Vita e Salute.

“Sono tutte realtà attive sul territorio e coinvolte a pieno nel progetto – sottolinea Gottardi – Formare i giovani significa garantire il futuro delle nostre economie, perché servono persone che conoscano la materia, i prodotti, il territorio ma che sappiano anche promuoverli, proporli, presentarli. Con questi enti territoriali lavoriamo in sinergia, per rispondere alle necessità delle aziende e creare nuove figure professionali. Non è un caso che sia rappresentata anche la scuola di Castel Cerreto, perché è anche la pianura, e non solo la montagna, a essere strategica e fondamentale: è questo un altro segnale dell’inclusività che vogliamo sponsorizzare. La formazione, come ricorderà Valagussa, è un processo continuo e reciproco, con un travaso di conoscenze indispensabile per creare cultura”.

Concluderanno la giornata l’evento sulla Blue Economy, che presenterà soluzioni e modelli di sviluppo che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente, e “Artisanal Cheese”, il progetto promosso dal Comune di Bergamo, Bergamo UNESCO Creative City, ITKI Foundation e Associazione The Cheese Valleys per mappare e raccontare i produttori di formaggio e il settore lattiero-caseario del territorio orobico

