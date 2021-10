Ilicic da record: unico straniero sempre in gol in Serie A dal 2010 - BergamoNews

Zingonia. In giornate come quella del Castellani semplicemente non si può arginare: Josip Ilicic è fatto così, un talento cristallino che quando è assistito da concentrazione e forma fisica ha pochi eguali nel nostro campionato.

La doppietta di domenica contro l’Empoli (e avrebbero potuto essere tre se non avesse calciato alle stelle il rigore del possibile 1-4) ha però consegnato allo sloveno un primato assoluto: è l’unico straniero della Serie A ad essere andato sempre in rete dal 2010 a oggi.

Per 12 stagioni consecutive, infatti, ha segnato almeno due gol, con le maglie di Palermo, Fiorentina e Atalanta.

Arrivato in Sicilia nel 2010-2011 dagli sloveni del Maribor, Ilicic ci ha messo poco a mettere in mostra le sue qualità: fisico gracilino, ma mancino fatato, dribbling funambolico e visione di gioco fuori dal comune.

Proprio i rosanero lo avevano scoperto nel confronto diretto di Europa League a fine estate, rimanendone folgorati: il presidente Zamparini concluse l’acquisto praticamente tra la partita d’andata e quella di ritorno.

Venti gol in tre stagioni al Palermo gli valsero la chiamata della Fiorentina: in maglia viola sono 29 le reti in quattro anni.

Poi la chiamata di Gian Piero Gasperini e dell’Atalanta, nella stagione 2017-2018, ed è amore a prima vista: chiude con 11 reti in Serie A, ma di lui rimarrà negli occhi la doppietta al Westfalenstadion di Dortmund, nei sedicesimi di Europa League contro il Borussia.

Dodici gol nel 2018-2019, quindici nel suo straordinario 2019-2020: “solo” sei lo scorso anno, mentre nella stagione in corso i gol contro l’Empoli sono i primi in Serie A.

Mettendo in fila le sue statistiche realizzative si arriva a 95 reti in 12 stagioni: solo altri quattro stranieri, nell’ordine Higuain (125), Icardi (122), Mertens (102) e Duvan Zapata (100), hanno fatto meglio di lui nello stesso lasso di tempo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!