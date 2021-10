Il sole resiste, ma è in arrivo un peggioramento - BergamoNews

Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Antonio Narioni per scoprire che tempo farà a Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Anche nella giornata di martedì permane una struttura di alta pressione sia in quota che al suolo che garantisce bel tempo stabile. Tra mercoledì sera e giovedì invece sarà probabile un graduale peggioramento del tempo, soprattutto sull’area Alpina e Prealpina.

Martedì 19 ottobre 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti su tutta la regione. Possibili nebbie la notte e al primo mattino su medio-basse pianure.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 18 e 20°C. Minime stazionarie e comprese tra 4 e 10°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Mercoledì 20 ottobre 2021

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso con nubi più importanti su ovest regione e tempo migliore su est regione. Dal pomeriggio-sera aumento della consistenza nuvolosa ed in serata, su Lombardia centro-ovest, potranno verificarsi le prime precipitazioni, probabilmente assenti all’est.

Temperature: massime in pianura stazionarie o in lieve calo ad ovest e comprese tra 15 e 20°C. Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 5 e 10°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Giovedì 21 ottobre 2021

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il molto nuvoloso con nubi più consistenti su regione Alpina e Prealpina dove per tutta la giornata potranno verificarsi precipitazioni. Su Appennino e pianure nubi che si alterneranno ad aperture, seppur temporanee, con qualche precipitazione ma meno insistente rispetto all’area settentrionale.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 15 e 20°C. Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 7 e 11°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!