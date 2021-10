Gasp: "Non decisive, ma queste due gare di Champions misureranno il nostro valore" - BergamoNews

Alla vigilia del big match contro il Manchester United Gian Piero Gasperini e Marten De Roon si sono presentati in conferenza stampa per parlare del prossimo confronto. All’Old Trafford i nerazzurri scenderanno in campo in una delle partite più importanti della storia dell’Atalanta.

Il tecnico di Grugliasco si è espresso sulle sfide con le inglesi: “E’ un duello da cui usciremo arricchiti. Se ti confronti con la Premier lo fai con il top, con il miglior calcio d’europa. Il livello è altissimo e riporteremo questa esperienza in campionato. In termini di speranza di superare il turno non saranno due gare che determineranno il passaggio, è un girone dove dobbiamo andare a cercare di fare punti contro tutti. Sarà un termometro per misurare il nostro valore”.

Sulla scelte di formazione non si è sbilanciato: “Con tutte queste assenze è più facile per me non sbagliare formazione e cambi. Sono defezioni importanti che ci costringeranno ad adattarci. Non dobbiamo snaturarci o provare cose nuove, dobbiamo ricalcare le caratteristiche dell’Atalanta”.

Incalzato sul modello Atalanta in Europa, Gasperini si è mostrato visibilmente soddisfatto: “Abbiamo fatto un percorso che sta durando da diversi anni, sono dispiaciuto che mancaranno Hateboer, Gosens, Djimisiti, Pessina, Toloi perchè avrebbero meritato di giocare questa partita. Ho ricevuto tanti complimenti in questi anni, quelli di Guardiola, Tuchel, Capello mi hanno fatto molto piacere e li voglio condividere con i giocatori che hanno trasportato sul campo il mio modello di gioco”.

Ha parlato anche del periodo negativo del Manchester United con una menzione particolare per la sua stella Cristiano Ronaldo: “Ci sta a inizio stagione incappare in qualche passo falso però ho visto la gara contro il Leicester e hanno giocato bene. Non penso stiano vivendo una crisi. Ronaldo è un giocatore straordinario con una capacità realizzativa impressionante. E’ arrivato qui e sta continuando a segnare”.

Il centrocampista De Roon ha invece parlato della sua condizione e di quella della squadra: “Quando sei fuori nelle prime quattro partite parti indietro rispetto agli altri. Con la sosta delle nazionale è stato difficile trovare continuità ma ora sto bene. Ho ritrovato il ritmo e ho tanta voglia di giocare. Con l’Empoli siamo stati più lucidi rispetto ad altre gare. Come ogni anno facciamo fatica nel mese di settembre e ottobre ma stiamo migliorando”.

Si è poi soffermato sull’emozione di giocare davanti a settantamila tifosi all’Old trafford e sull’esperienza internazionale: “Sono sceso in campo qui quattro anni fa, in questo stadio è un’emozione incredibile e spero che il risultato sarà diverso. Queste gare ti fanno crescere molto, giochi contro squadre abituate a vincere, ad attaccare e ci servirà per fare esperienza. Siamo un bel gruppo, una squadra che si diverte e non c’è un vero e proprio capitano”.

Sul suo rapporto con Koopmeiners: “Non seguo il campionato olandese però ha fatto un’ottima stagione con l’Az Alkmaar. A Bergamo deve crescere dal punto di vista del gioco, capire i movimenti e imparare la lingua. Lo sto aiutando in questo senso”.

