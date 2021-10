Bergamo, scontro auto-moto in via Suardi: ferita una 37enne - BergamoNews

Bergamo. Una giovane donna di 37 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno a mezzogiorno di martedì in via Suardi.

La moto su cui viaggiava si è scontrata con una vettura all’altezza dell’incrocio semaforico di fronte alla questura.

La dinamica è ancora da chiarire e al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge.

La 37enne, seppur cosciente, avrebbe riportato gravi traumi alla schiena a causa dell’impatto a terra: è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni.

