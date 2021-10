Bergamasco di 69 anni in cerca di funghi scivola per 40 metri e si ferisce - BergamoNews

Un uomo residente a Bergamo, nato nel 1952, è stato soccorso nella mattinata di oggi, martedì 19 ottobre 2021, nei boschi sopra l’abitato di Talamona (Sondrio), a circa 800 metri di altitudine, nei pressi della chiesa di San Giorgio.

Si trovava lì con un amico, erano usciti in cerca di funghi.

A un certo punto è scivolato nel bosco, lungo un pendio ripido, per una quarantina di metri.

L’attivazione del Soccorso alpino da parte della centrale è arrivata poco dopo le 11. Sono partiti subito sette tecnici della Stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna; sul posto anche l’automedica, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato imbarellato e spostato per alcuni metri in un punto in cui era possibile recuperarlo per mezzo del verricello. L’infortunato, che ha riportato diversi traumi e contusioni, è stato portato in ospedale.

