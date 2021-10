SCOTT punta a Bike Up 2021 - BergamoNews

Bike UP, la prima fiera internazionale sulle e-bike, sul cicloturismo e sulla mobilità elettrica leggera , dal 22 al 24 ottobre ritorna a Bergamo per la sua settima edizione. Per permettere ai visitatori di partecipare all’evento in sicurezza e accogliere nuovi espositori la superficie espositiva è stata raddoppiata, includendo, oltre al Sentierone anche piazza Matteotti.

SCOTT Italia sarà presente con un’area espositiva di livello:

– 2 case gonfiabili

– 130 metri quadrati

– 15 bici eRIDE

All’interno della nostra area Hospitality avrete la possibilità di scoprire le novità della collezione SCOTT eRIDE 22 con un focus sulla mobilità urbana che è diventata un key point nella comunicazione di SCOTT. Previste numerose attività di engagement grazie anche alla partecipazione di Radio Number 1 che sarà il media partner di SCOTT nella manifestazione. Le novità principali sono la Patron eRIDE e la nuova Axis eRIDE Evo, due bici completamente rivoluzionarie che si presentano al pubblico con una piattaforma incentrata sull’integrazione.

Patron eRIDE: https://www.scott-sports.com/it/it/patron-eride

Axis eRIDE evo: https://www.scott-sports.com/it/it/axis-eride

Ivano Camozzi – Brand Manager SCOTT – “Il nostro approccio agli eventi continua a cambiare pelle e di conseguenza anche il nostro rapporto con il consumatore finale. Offriamo delle aree espositive accoglienti e interattive che permettano all’appassionato di vivere una vera e propria esperienza. Ci piace poter coinvolgere i visitatori con entusiasmo e proattività”

SCOTT eRIDE e il progetto sulla mobilità

Senti che la tua auto non può più mantenere le promesse di convenienza e libertà? Man mano che più persone si trasferiscono nelle città, il traffico peggiora, e trovare un parcheggio diventa sempre più come cercare di vincere la lotteria. Oggi giorno, possedere un’automobile non è né conveniente né economico. Hai bisogno di una soluzione migliore e noi abbiamo un’idea. Le biciclette elettriche sono il nuovo fenomeno e per molti la prima scelta come migliore soluzione per la mobilità urbana. Agile, potente e compatta, una e-bike ti terrà in forma, ti farà risparmiare soldi, tempo e stress nei tuoi spostamenti urbani.

SCAMBIA LE CHIAVI DELLA TUA AUTO PER UNA BICI ELETTRICA

Diventa parte del cambiamento. SCOTT #eRIDE

© Riproduzione riservata

