Prosa al Donizetti: "Mine vaganti" di Ozpetek; parte la vendita abbonamenti - BergamoNews

Bergamo. È iniziata la marcia di avvicinamento alla Stagione dei Teatri 2021/2022 della Fondazione Teatro Donizetti: da martedì 19 (turni venerdì-sabato-domenica) e da giovedì 21 ottobre (turni martedì-mercoledì-giovedì) gli ex abbonati alla Stagione di Prosa al Teatro Donizetti potranno rinnovare il proprio abbonamento, con la possibilità di mantenere i posti precedenti alla chiusura del Teatro per restauri. Da sabato 23 ottobre si potranno quindi rinnovare gli abbonamenti a Altri Percorsi e all’Operetta, mentre da martedì 2 novembre sarà la volta dei rinnovi abbonamenti Prosa ex abbonati Creberg 19/20 e ex abbonati Sociale 19/20. Dal 10 novembre 2021 sarà quindi possibile acquistare i nuovi abbonamenti per tutte le rassegne della Stagione dei Teatri e dal 23 novembre saranno in vendita i bigli

etti per i singoli spettacoli.

Variazione programma Stagione di Prosa

La Fondazione Teatro Donizetti comunica che lo spettacolo di Lella Costa Se non posso ballare…. Non è la mia rivoluzione si terrà dall’8 al 13 febbraio, anziché dal 22 al 27 febbraio come precedentemente annunciato. In queste ultime date, invece, sarà rappresentato lo spettacolo Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, alla sua prima esperienza registica teatrale: Mine Vaganti, trasposizione dell’omonimo film dello stesso regista turco, sostituirà Romeo & Giulietta – Nati sotto contraria stella, con Ale & Franz, la cui tournée è stata inaspettatamente annullata dalla produzione dello spettacolo.

Le date degli Eventi Speciali

Ancora senza data al momento della presentazione del programma della Stagione dei Teatri, i tre Eventi Speciali sono ora definiti. Venerdì 4 e sabato 5 marzo al Teatro Donizetti Claudio Bisio interpreterà La mia vita raccontata male, un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere. Sempre al Donizetti, Andrea Pennacchi, venerdì 8 e sabato 9 aprile offrirà al pubblico Una piccola Odissea, spettacolo che scava nell’animo umano e nei ricordi, intrecciando storie e memorie personali con la mitologia classica degli eroi. Infine, venerdì 29 e sabato 30 aprile al Teatro Sociale Daniele Finzi Pasca porterà in scena il suo Icaro, manifesto del “teatro della carezza” nel quale l’attore-clown-regista ticinese prende per mano il pubblico per accompagnarlo in un mondo fatto di grande, avvolgente poesia.

PREZZI ABBONAMENTI

Stagione di Prosa: da 74 € a 186 €, ridotti da 59 € a 149 €

Atri Percorsi: 93 €, ridotti 74 €

Operetta: da 32 € a 80 €, ridotti da 25 € a 64 €

La riduzione, pari a circa il 20% sull’abbonamento intero, si applica a Under 30 e Over 65, Titolari di FamilyCard, Portatori di handicap (min. 75%), Gruppi di almeno 15 persone (per la Stagione di Prosa la riduzione è valida solo per le serate di martedì, mercoledì e giovedì), Abbonati annuali ATB

Gli ABBONATI ALLA STAGIONE DI PROSA, ALTRI PERCORSI e OPERETTA 2021|2022 avranno diritto al 10% di sconto sull’acquisto di un biglietto per ognuno dei 3 Eventi Speciali in programma al Teatro Donizetti e per ognuno dei titoli della rassegna “Appuntamento con la Storia”.

PREZZI BIGLIETTI

Stagione di Prosa, Appuntamento con la Storia al Teatro Donizetti, Eventi Speciali, Operetta: da 15 € a 38 €, ridotti da 12 € a 30 €

Altri Percorsi al Teatro Sociale e al Teatro Donizetti, Appuntamento con la Storia al Teatro Sociale, Eventi Speciali al Teatro Sociale: 19 €, ridotto 15 €

Operetta 31 dicembre 2021: da 28 € a 74 €

La riduzione, pari a circa il 20% sul prezzo del biglietto intero, si applica a: Under 30, Over 65, Titolari di FamilyCard, Portatori di handicap (min. 75%), Gruppi di almeno 15 persone (per la Stagione di Prosa la riduzione è valida solo per le serate di martedì, mercoledì e giovedì), Dipendenti Comune di Bergamo, Studenti delle scuole di teatro, di musica e del Conservatorio di Bergamo.

