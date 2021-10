Pradalunga, malore nel bosco: salvato dal Soccorso Alpino - BergamoNews

Pradalunga. Un uomo di 74 anni è stato recuperato in una zona impervia nella mattinata di lunedì 18 ottobre.

Poco prima delle 9, il Soccorso alpino della VI Orobica si è messo sulle tracce di un signore del 1947 che si era sentito male nel bosco, sopra l’abitato di Pradalunga.

I tecnici della Stazione di Media Valle Seriana, in collaborazione con i soccorritori dell’ambulanza e dell’auto infermieristica di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza lo hanno raggiunto, valutato e condizionato a livello sanitario.

Si è reso necessario disboscare l’accesso alla zona in cui si trovava il ferito che quindi è stato calato lungo un prato in pendenza; infine, l’ambulanza lo ha portato in ospedale ad Alzano Lombardo.

