Policlinico San Pietro: consulenze nutrizionali gratuite per l’Open Day Onda dedicato alla salute delle ossa - BergamoNews

Il Policlinico San Pietro offre, mercoledì 20 ottobre 2021, consulenze nutrizionali gratuite, nell’ambito della sesta edizione dell’(H)-Open Day dedicato alla salute delle ossa promossa da Fondazione Onda in occasione della Giornata Mondiale dell’osteoporosi.

Gli specialisti dietologi e le dietiste del Centro per i Disturbi alimentari del Policlinico, nel dettaglio, saranno a disposizione per consulenze nutrizionali per il mantenimento di ossa sane e forti e la prevenzione dell’osteoporosi attraverso una corretta alimentazione.

Durante la consulenza con gli esperti dell’ospedale, sarà possibile valutare il proprio stile alimentare e ricevere consigli e suggerimenti per migliorarlo in un’ottica di prevenzione dell’osteoporosi.

Uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata, infatti, giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione cosiddetta primaria di questa malattia, a partire da un corretto e adeguato introito di calcio e vitamina D.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Per prenotare, si deve chiamare il numero 035 604361, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00.

