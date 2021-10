La settimana inizia all'insegna del bel tempo - BergamoNews

Inizia una nuova settimana: sotto quale cielo a Bergamo lo spiega Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Sull’Europa occidentale permane un campo di alta pressione che garantisce tempo buono e stabile. Al momento i modelli matematici indicano una tendenza a peggioramento del tempo a partire da mercoledì/giovedì quando una depressione atlantica abbasserà il suo raggio d’azione influenzando il tempo anche sulla Lombardia (da confermare).

Lunedì 18 ottobre 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con precipitazioni assenti ovunque. Possibili banchi di nebbia la notte e al primo mattino su medio-basse pianure.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 18 e 20°C. Minime stazionarie e comprese tra 4 e 10°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Martedì 19 ottobre 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti su tutta la regione. Possibili nebbie la notte e al primo mattino su medio-basse pianure.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 18 e 20°C. Minime stazionarie e comprese tra 4 e 10°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Mercoledì 20 ottobre 2021

Tempo Previsto: inizialmente, sino al mattino, poco nuvoloso. Tendenza ad aumento delle nubi nel corso della mattina a partire dalla Lombardia meridionale in estensione a tutta la regione. Possibili precipitazioni dal pomeriggio principalmente sull’area centro-occidentale.

Temperature: massime in pianura stazionarie o in lieve calo ad ovest e comprese tra 15 e 20°C. Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 5 e 10°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

