Il 'grazie' della Regina Elisabetta a Valbondione per le condoglianze ricevute - BergamoNews

Valbondione. Una gradita ed inaspettata sorpresa. La Regina Elisabetta, 95 anni, ha inviato una lettera al consigliere comunale di Valbondione, Walter Semperboni, dopo che lo stesso le aveva fatto le condoglianze per la scomparsa del consorte Filippo di Edimburgo lo scorso 9 aprile, all’età di 99 anni.

La missiva è stata scritta su carta intestata di Buckingham Palace e porta la firma di Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. “La Regina mi ha chiesto di ringraziarla per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo Filippo – si legge -. È rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole”.

La lettera arrivata da Buckingham Palace

