Goleada Atalanta: torna un grande Ilicic, bravissimo Pasalic - BergamoNews

Arriva finalmente la vittoria in goleada. Dopo aver strappato con le unghie e con i denti i tre punti con Torino, Salernitana e Sassuolo (tutte vittoria di misura e sudate alla grande) a Empoli l’Atalanta mette le cose in chiaro e torna a vincere con buona scioltezza.

Al Castellani tra infortuni e qualche pensiero a Old Trafford Gasperini azzecca le scelte, soprattutto in fase offensiva dove Ilicic e Pasalic si infiammano con continuità.

Lo sloveno manda segnali molto importanti e confortanti ritornando nella sua veste migliore con una doppietta che ci riporta al miglior Ilicic. Con una doppietta indirizza la sfida nel verso giusto già a metà del primo tempo.

La tranquillità sullo 0-2 viene rotta dalla rete di Di Francesco (bravo lui a scattare in perfetta linea, bravo Stulac con un lancio al bacio, un po’ meno Palomino che concede l’angolo di tiro). I toscani rientrano in partita quantomeno mentalmente anche se le occasioni pendono dalla parte neroazzurra con un super Vicario che vince il duello con Muriel più volte.

È proprio l’Empoli però a farsi male da solo con un autogol di Viti che riporta i bergamaschi sul doppio vantaggio. Si potrebbe anche dilagare ma Ilicic manda alle stelle il penalty concesso dal signor Serra mantenendo ancora in vita gli azzurri che ci provano con il neoentrato Cutrone. Nel finale arriva il sigillo di Zapata a chiudere definitivamente tutto.

A Empoli era straimportante vincere. E lo sarà anche domenica a pranzo con l’Udinese visti gli scontri al vertice in programma in queste due giornate. Ma nel mezzo ci sta una sfida da 7 stelle: il Manchester è una squadra pazza, non nel momento migliore ma se vuole può annientarti senza tante storie. In più la squadra di Solskjaer ha più l’obbligo di vincere rispetto alla Dea perché sta dietro in classifica. Scontato dire che servirà la gara perfetta, quella fatta quasi un anno fa sempre in terra inglese ad Anfield. È arrivato il momento: Old Trafford, ci siamo!

Top & Flop

Sicuramente la prestazione di Ilicic lascia ben sperare, considerando che alle reti dello stadio Castellani vanno aggiunte le due realizzate in nazionale.

Il migliore in campo però senza dubbio è Pasalic, nella sua posizione ideale e più congeniale. Bravo, intelligente e generoso con i due assist a Ilicic e Zapata (più uno virtuale per l’autorete). Con l’assenza di Pessina, giocoforza serve un giocatore così sulla trequarti.

Per chiudere il giudizio sul reparto d’attacco Muriel sta rientrando sempre più in palla e se non fosse per un Vicario in giornata di grazia un gol lo avrebbe infilato pure lui, mentre Zapata ha faticato molto, complice anche il rientro tardivo dalle nazionali, ma l’azione sul finale che porta alla sua rete è tanto merito suo. Rete anche storica, 100esima in Serie A, unico colombiano ad aver raggiunto questo traguardo.

Tra le note liete c’è la crescita di Demiral, che per fortuna a differenza della nazionale turca dove segna qualche autorete di troppo, qui le salva sulla linea risultando provvidenziale. Con gli infortuni di Djimsiti e anche Toloi in questo tour de force dovrà fare un pò di straordinari. Così come vedremo maggiormente anche Lovato, non ancora prontissimo forse negli schemi del Gasp.

Parlando dell’estremo difensore orobico il suo zampino ce lo ha messo con quella palla tolta dai piedi di Cutrone pronto a battere a botta sicura. Se c’è da muovere una critica all’argentino si può obiettare che deve migliorare nella gestione con i piedi, per il resto con le mani la sua esplosività e assoluta reattività lo rende molto forte.

Le pagelle

Musso 6,5

Toloi 6 (Freuler 6,5)

Demiral 7,5

Palomino 7

Zappacosta 6,5 (Pezzella SV)

De Roon 6

Koopmeiners 6,5 (Lovato 6)

Maehle 6

Pasalic 8

Ilicic 7,5 (Malinovskyi 6)

Muriel 6,5 (Zapata 6,5)

All. Gasperini 7

