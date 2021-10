Diciottenne di Bergamo investito durante una gara di motocross - BergamoNews

È caduto dalla sua motocross durante una gara, si rialzato ma è stato centrato in pieno da un altro concorrente. Vittima dell’incidente un diciottenne di Bergamo, che si trova ricoverato all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Fortunatamente le sue condizioni, apparse gravi in un primo momento, sono ora in via di miglioramento.

Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre a Rezzato, nel bresciano, sulla pista di Crossdromo Aldo Boccacci di via Paolo VI si stava tenendo una gara regionale, la prima aperta al pubblico dopo tanti mesi di restrizioni dovuti all’emergenza sanitaria.

Il giovane bergamasco, in sella alla sua Honda 450, ha affrontato una discesa al termine della quale ha perso il controllo ed è caduto a terra. Nulla di preoccupante, tanto che il ragazzo si è subito alzato in piedi per inforcare di nuovo il suo mezzo e proseguire la gara. Ma un altro concorrente sbucava proprio in quel momento da un punto cieco e lo ha travolto, prendendolo di spalle.

Il motocrossita è rimasto a terra ed è stato subito soccorso dal personale delle due ambulanze che stazionavano al crossodromo per il consueto servizio durante le gare. Mentre lo immobilizzavano, in un prato accanto al campo è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito, con un trauma cranico, all’ospedale di Brescia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, poi sciolta qualche ora dopo l’accaduto. La gara è stata subito sospesa.

Sul posto, per i rilievi dell’incidente, sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Rezzato.

